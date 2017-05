Le nombre important de partis aux récentes élections législatives reflétant la diversification de la palette politique, et pour lesquels le scrutin a valeur de test, devrait pouvoir donner un sang neuf à la prochaine mouture parlementaire en vue d’être réellement en phase avec les pulsations du corps social et lui permettre de mieux assurer son rôle de courroie de transmission.

Les nouveaux élus devront donc avoir à cœur de s’impliquer pleinement dans une écoute complète et sincère des aspirations citoyennes légitimes, loin de la douceur feutrée du bureau et coupé des réalités du terrain. Pour cela, la première forme de sincérité résidera dans l’identification complète du siège du bureau du député de la circonscription avec des horaires de réception du public connus et surtout respectés, notamment dans les régions reculées où les citoyens peinent, notamment en raison des distances, à faire parvenir leurs doléances à l’autorité locale. Que l’on en finisse avec les apparitions fantomatiques auxquelles nous ont malheureusement habitués trop de parlementaires. Indéniablement l’électeur de 2017 n’est pas celui de 2012 et l’élu, de même, devra être beaucoup plus proche des réalités sociales, façonnées par des besoins de plus en plus pressants en termes de logement, de santé, d’éducation, d’emploi…

Les nouveaux élus devront donc s’inscrire résolument dans une démarche véritablement rassembleuse porteuse d’espoir à long terme et de cohésion sociale. Les ressorts de la démocratie dont les députés devront assurer le plein débattement doivent permettre aux forces vives du pays de s’exprimer avec la plus grande amplitude en vue de vivifier le corps social par une synergie positive des efforts de tous. Libérer les initiatives, renforcer les solidarités, promouvoir les droits de chacun, de toute évidence la tâche qui attend les nouveaux parlementaires, pour aussi lourde qu’elle soit n’en sera que plus noble.

K. O.