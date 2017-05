Concrétisation d’Afripol : Le Président Bouteflika distingué pour son engagement

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été distingué par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), pour son engagement et son soutien pour la concrétisation du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol).

Cette distinction symbolique a été reçue en son nom par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en marge des travaux de la première assemblée générale du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol). La DGSN a également remis un cadeau symbolique à M. Sellal, au ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, au ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, au ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine (UA) et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel.

La DGSN a également distingué le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamat Moussa Faki, le directeur exécutif auprès d’Interpol, Tee Maurice, et le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ali Koman. Afripol est une organisation de coopération policière africaine visant à améliorer «l’efficacité» des services de police africains à travers l’échange d’informations et d’expériences en matière de lutte contre le crime transnational et le terrorisme.

Ce mécanisme se veut une «valeur ajoutée» à la coopération policière régionale et internationale et «une alliance stratégique» face aux menaces internationales qui pèsent sur un environnement en «constante évolution». (APS)