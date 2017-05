M. Sellal, à l’ouverture de la 1re AG d’Afripol : Rassembler les peuples et éloigner les haines

S’exprimant, lors de l’ouverture des travaux de la première Assemblée générale du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol), hier à l’hôtel El-Aurassi (Alger), le Premier ministre a estimé que «la coordination et la coopération entre les services de sécurité africains demeurent primordiales, pour lutter contre le terrorisme», considérant que l’adhésion et l’implication de la société civile sont « importants » pour compléter le travail sécuritaire.

En présence des chefs de police du continent africain, du président de la Commission de l’Union africaine, Mahamat Moussa Faki, mais aussi de responsables des institutions policières régionales et internationales, Abdelmalek Sellal a considéré que l’effort doit être «continu et rigoureux, obligatoirement accompagné d’un travail de traitement de ses causes originelles», telles que l’ignorance et la non-satisfaction des besoins sociaux.

Il a tenu à souligner, à ce propos, l’importance de la coopération dans le domaine sécuritaire et mis en valeur le rôle majeur de l’Algérie dans la lutte contre toutes les formes de la criminalité organisée, dont le crime transfrontalier, comme le trafic de drogue, le blanchiment d’argent et le terrorisme. «Notre pays a toujours œuvré à un travail commun et appelé à conjuguer les efforts de tout un chacun.

Nous sommes conscients que les polices africaines ont de grandes capacités qui ont besoin d’être développées et renforcées par une mise à niveau sur tous les plans, à travers la création des centres d’excellence en matière de formation et d’enquête judiciaire et en généralisant les pratiques innovantes et l’échange d’informations et d’expériences», a-t-il affirmé, en plaidant, en ce qui concerne le terrorisme, à enlever la couverture religieuse des terroristes et à assécher les sources du financement des groupes terroristes.

«Nous sommes en face, a-t-il mis en garde, d’un péril planétaire et d’une menace organisée et multiformes pour notre sécurité qui impose l’action commune, la coordination et la coopération entre les services internationaux de sécurité, ainsi que l’engagement franc de la communauté internationale dans cet effort de lutte», dit-il.

À propos de la désignation par les dirigeants africains du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en tant que coordinateur africain pour la lutte antiterroriste, le Premier ministre y voit une «énième reconnaissance» et un autre «éloge» de l’expérience de l’Algérie et de son action dans la résolution des conflits et la réduction des zones de tensions, qui s’appuie sur le «dialogue» et la recherche «constante» de consensus. «Cette décision vient pour rappeler que l’Algérie a été aux premiers rangs de la lutte contre le terrorisme et les différentes formes de criminalité qui lui sont consubstantielles.

Elle y a consenti des efforts immenses et a eu un rôle déterminant pour privilégier le traitement à la racine des crises en enlevant aux terroristes les alibis religieux ou ethniques, en asséchant les sources de financements et en affrontant les matrices nourricières de la radicalisation tat au plan académique que politique ou médiatique», a-t-il expliqué.

Il est bon de noter que les travaux de cette 1re AG tenue de cette assemblée générale du mécanisme de l’Union africaine de coopération policière s’étaleront sur trois jours et seront marqués par l’examen des projets des règlements intérieurs de l’assemblée générale et du comité directeur, de la mise en place des membres du comité directeur d’AFRIPOL, ainsi qu’à la définition des cadres généraux de coopération pour les institutions de police aux niveaux national, régional, continental et international.

UNION AFRICAINE

UNION AFRICAINE

M. Moussa Faki Mahamat reçu par M. Sellal…



Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu, hier à Alger, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. «La rencontre a permis aux deux responsables de procéder à un échange de vues sur un certain nombre de questions relatives, notamment au maintien de la paix, la sécurité, le développement socio-économique en Afrique, ainsi que la dynamique à mettre en œuvre pour permettre à l’organisation africaine de se hisser au niveau de nos défis», a précisé la même source. «La situation dans la sous-région du Sahel a été largement évoquée pour conjuguer les efforts en vue d’un retour de la stabilité», a souligné le communiqué. Après avoir évoqué les recompositions en cours liées à la nouvelle conjoncture politico-économique mondiale, le Premier ministre et son hôte ont saisi cette occasion pour «renouveler leur disponibilité à ne ménager aucun effort pour contribuer à la levée des obstacles et contraintes qui continuent de peser sur le rythme du développement de l’ensemble des pays africains, ainsi que sur l’émancipation de ses peuples», ajoute le communiqué. L’entretien s’est déroulé en présence du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et du ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Messahel.



… et par M. Messahel

Le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, s’est entretenu avec M. Moussa Faki Mahamat. M. Faki, après avoir visité le siège du Mécanisme de coopération policière africaine, a indiqué que la lutte contre la criminalité et le terrorisme en Afrique nécessite «l’unification des moyens et des intelligences» des services de sécurité des pays du continent, pour pouvoir faire face à ces fléaux .(APS)