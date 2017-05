Regard : Bonne fête à nos familles !

Son seul nom évoque l’affection, la protection, la chaleur et la sécurité. C’est une source intarissable de générosité et de tendresse. Ceux qui ont le privilège d’avoir une famille, comme ceux qui n’ont pas eu la chance d’en avoir, ne peuvent à vrai dire que confirmer l’importance de ce sentiment d’être bien entouré, épaulé et soutenu dans les moments difficiles, par des parents, des frères ou des sœurs, disposés, sans hésitation, à se saigner aux quatre veines juste pour voir l’un des leurs heureux et épanoui. En fait, il n’y a pas plus sacré que cette petite, mais grande, cellule familiale, «bourrée» de gentillesse et qui maîtrise à la perfection, les vocables abnégations et devoirs, voire même l’art et la manière de manifester sa présence, avant d’être sollicitée. Dans toutes les sociétés et les cultures, elle est l l’unique lieu qui procure bien- être et confort. Cela va de soi, c’est dans notre famille que l’on apprend les bonnes valeurs morales et humaines, que l’on apprend à découvrir le monde, à aimer pour une première fois, à vivre en communauté, à respecter l’autre et bien entendu à accepter la différence. Ce n’est pas un hasard qu’elle soit considérée comme noyau de la communauté. Il faut dire que toutes les mutations sociales n’ont pas pu ébranler la haute symbolique et la sacralité de la famille, pour laquelle on a même consacré une journée internationale par les Nations unies. Chez-nous aussi cette dernière a une place de choix, pas seulement parce qu’elle continue à former des générations, mais également la première école qui initie aux pratiques démocratiques. Aujourd’hui, l’élaboration par le législateur algérien, d’un code spécial, ainsi que la création d’un département ministériel chargé de la famille, est une autre preuve de l’intérêt crucial, accordé à cette cellule. En ce 15 mai, qui marque la journée mondiale de la Famille, nous ne pouvons que lui rendre un vibrant hommage.

Samia D.