Accidents de la circulation, Khenchela : Trois morts et un blessé

Trois personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans) un accident de la circulation survenu samedi soir sur la route de Hammam Salihine dans la commune d’El Hamma (wilaya de Khenchela), a-t-on appris dimanche auprès de la protection civile. L’accident a eu lieu lors d’une collision entre deux véhicules touristiques occasionnant la mort sur place de 3 personnes (deux hommes âgés de 49ans et 51ans et un garçon de 6 ans), et des blessures graves à une fillette âgée de 6 ans, selon les précisions fournies par le chargé de communication par intérim de la protection civile le lieutenant Mohamed Yazid Merghad. Selon la même source, la fillette blessée a été aussitôt évacuée par les éléments de l’unité principale et le centre avancé de la protection civile vers le service des urgences de l’hôpital Ahmed Benbella de la ville de Khenchela et les corps sans vie des victimes vers la morgue de cette même structure de santé. Une enquête a été diligentée par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de cet accident. (APS)

El-Tarf

Un mort et un blessé



Une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée suite à un accident de la circulation survenu dimanche après-midi à Boutheldja, dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris auprès des services de la protection civile. Un véhicule a dérapé à l’entrée Est de la ville de Boutheldja, faisant un mort, le conducteur, D. Mohamed âgé de 40 ans, qui a rendu l’âme dès son admission au service des urgences de l’hôpital de cette daïra. Son accompagnatrice, une femme de 35 ans, souffre de blessures «graves», a-t-on précisé.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. Les services de la protection civile sont, par ailleurs, intervenus, durant la même période, dans la commune de Chebaita Mokhtar, pour acheminer le corps sans vie d’une adolescente de 18 ans, qui s’est donnée la mort par pendaison. (APS)