Règlement des crises en Afrique M. Lacroix : « l’Algérie, incontournable »

Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a rendu hommage à l'Algérie pour son rôle joué en matière d'instauration de la paix et de la sécurité ainsi que dans le règlement des crises dans la région et en Afrique à travers des actions jointes à celles de la communauté internationale. «Je remercie les autorités algériennes pour le rôle essentiel que joue l'Algérie pour aider à résoudre les crises qui affectent le continent africain», a déclaré M. Lacroix, au terme de l'audience que lui accordée à Alger le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtane Lamamra, et à laquelle a assisté le Représentant spécial du Secrétaire général de l'Onu au Mali et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh Annadif. «Nous avons parlé avec MM. Lamamra et Ennadif de la situation au Mali, nous avons redis toute notre appréciation pour le rôle absolument incontournable que joue l'Algérie, qu'elle a joué dans le passé, qu'elle joue aujourd'hui et qu'elle jouera demain encore pour continuer nos efforts collectifs pour ramener la paix et la stabilité au Mali et dans le Sahel», a indiqué M. Lacroix. Rappelant les efforts collectifs de l'Algérie, des Nations Unis, de M. Annadif et des autres partenaires pour rétablir la paix et la sécurité au Mali, le responsable onusien a, toutefois, ajouté que «beaucoup reste à faire...». «Il y a des défis, une situation sécuritaire qui reste difficile, encore du travail pour mener à bien la mise en oeuvre de l'accord de paix, mais les discussions que nous avons eues, ont confirmé l'engagement de l'Algérie pour conserver ce rôle leader dans ce travail collectif pour aider le peuple malien et les pays de la région à retrouver la stabilité», a également souligné M. Lacroix. L'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale avait conduit les pourparlers inter-maliens pour le règlement de la crise dans la région nord du Mali, couronnés par la signature de l'accord de paix et de réconciliation au Mali dont elle (l'Algérie) préside aujourd'hui le Comité de la mise en œuvre de cet accord.



Relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc



Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a réitéré la volonté du nouveau secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, pour relancer les négociations entre le Front Polisario et le Maroc en vue du règlement du conflit au Sahara occidental occupé. «Un autre sujet important a été évoqué.

C'est l'occasion de dire la « forte volonté «du secrétaire général de l'ONU (M. Guterres) de réengager les efforts en vue des négociations politiques à la suite de l'adoption par le Conseil de sécurité de récente résolution renouvelant le mandat de la Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (MlNURSO)», a déclaré M. Lacroix. Soulignant les efforts faits depuis l'arrivée du nouveau secrétaire général de l'Onu pour «dégager la voie» devant le travail politique conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu, M. Lacroix a expliqué que le «travail est minutieux, graduel, portant sur plusieurs situations, notamment le retour à la pleine fonctionnalité de la MlNURSO, qui est aujourd'hui acquise. Et puis un travail pour créer les conditions à Guereguerat de manière, à ce que, ce qui pouvait constituer des difficultés, des obstacles dans ce travail fait par le SG (de l'Onu) pour réengager le processus, est mis aujourd'hui sur le côté».

«Donc il y a cette progression. Encore une fois, je vous le redis la volonté du SG est là pour que maintenant nous puissions avancer conformément à ce que nous demande le Conseil de sécurité pour un travail politique», a conclu le responsable onusien.