Ecoles des cadets de la Nation : L’investissement pour la formation des élites

Véritable vivier de l’élite militaire de demain, les écoles des cadets de la nation seront renforcées à la prochaine rentrée 2017/18 par l’ouverture d’un nouvel établissement de cycle moyen à Tamanrasset, a-t-on appris samedi dernier, à la faveur de l’organisation de journées « Portes ouvertes » sur la future école des cadets de la nation, relevant de la 6e Région militaire, Tamanrasset. Selon le général Ahcène Slimane, chef d’état- major de la 6e RM, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, en présence du général Benmekki Abdelhafid, inspecteur des écoles des cadets de la nation, relevant du ministère de la Défense nationale, ces journées « Portes ouvertes » permettront d’avoir de plus amples informations sur ce nouvel établissement, qui s’inscrit dans la continuité historique de l’Armée de libération nationale (ALN), permettant l’ancrage des valeurs de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954 chez les futures générations et qui constitue, également, une véritable pépinière de futurs cadres et un investissement humain prometteur pour la formation des élites d’avenir, devant protéger et défendre la patrie ». L’ouverture de cette nouvelle école des cadets coïncide également avec la réservation de places pédagogiques pour les cadettes, pour la première fois, à partir de la rentrée prochaine. Selon les déclarations du colonel Mohamed Oumeddour, commandant de l’Ecole des cadets de la nation «chahid Hamdani Adda» dit «Si Othmane» d’Oran, faites hier devant la presse, 60 sur 180 places pédagogiques seront réservées aux cadettes lors de la prochaine année scolaire.

Participant de l’effort colossal engagé ces dernières années par l’ANP dans le cadre de la modernisation et du développement tous azimuts des forces armées, l’école des cadets de la nation de Tamanrasset dispose de toutes les structures nécessaires (salles de cours, piscine semi-olympique, laboratoire informatique, salle omnisports, logements de fonction, stade…) pour accueillir les 260 inscrits de la région, à la prochaine rentrée 2017-2018, précise-t-on.

Créées en 1963, rappelle-t-on, les écoles des cadets de la Révolution ont constitué durant un quart de siècle, une grande pépinière qui a donné, à l’armée algérienne et au pays, des officiers et des cadres supérieurs de grande valeur, avant d’être fermées en 1986. En février 2008, le Président Abdelaziz Bouteflika a décidé de la réouverture de ces établissements, mais cette fois, sous la nouvelle dénomination d’écoles des cadets de la nation (ECN). Suite à l’entrée en service de l’école des cadets de la nation de Tamanrasset, lors de la prochaine rentrée, le programme de l’ANP, portant création de 10 établissements du genre (7 de cycle moyen et 3 de cycle secondaire), à travers les six régions militaires du pays, est exécuté en totalité.

Au cours de l’année scolaire 2016/17, 1.720 cadets ont été recrutés par l’institution militaire ; 1.200 en première année moyenne au profit des écoles des cadets de la nation de M’sila, Tiaret, Béchar, Laghouat, Batna et de Bejaïa, tandis que 520 ont été inscrits en première année secondaire au niveau des Ecoles des cadets de la nation de Blida, Oran et de Sétif, rappelons-le.

Mourad A.



Baptisation le 11 mai dernier, des établissements de Béjaia et de Sétif, aux noms des chouhada Bourdouz Abderrahmane et Abdelaziz Ziad, respectivement.