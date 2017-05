Bassin méditerranéen : Enjeux et perspectives de l’interculturalité

Les participants au 13e Colloque international sur « la place et le rôle de l’inter-culturalité dans l’apprentissage des langues sur les deux rives de la Méditerranée », ouvert hier à Oran, ont insisté sur l’importance de la dynamique de l'échange linguistique et culturel dans l'espace géographique.

Ainsi, M. Kamel El Korso, professeur à l’université d’Oran 2 et membre du comité d’organisation de ce colloque de deux jours, a mis en exergue les enjeux et les perspectives de l’inter-culturalité, estimant qu'« il est temps de prendre en charge l’aspect culturel et de le développer ». « La langue est le reflet d'une culture. Cette dernière est exprimée par une langue qui permet aux uns et aux autres de se rapprocher et d’instaurer des échanges qui aboutissent à une compréhension mutuelle et une tolérance », a-t-il expliqué.

Plus de 50 communications et interventions en arabe, en français, en anglais, en allemand ainsi qu'en espagnol figurent au programme de cette rencontre qui se tient à la faculté des langues étrangères de l'université Oran 2.

Ce rendez-vous scientifique est marqué par la participation d’un panel d'universitaires algériens et étrangers venus de plusieurs pays comme l'Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la Turquie, l’Espagne, la France, le Maroc, la Tunisie, le Niger et la Malaisie.

Selon ses organisateurs, ce colloque s'inscrit dans une perspective d'exploiter les apports des cultures du bassin méditerranéen ainsi que de définir le rôle de l’inter-culturalité dans l'élaboration de programme d’enseignement d’apprentissage des langues sur les deux rives de la Méditerranée.