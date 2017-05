Du 18 au 21 mai à Alger : Salon national des produits de la recherche scientifique

Le Salon national des produits de la recherche scientifique, organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, se tiendra du 18 au 21 mai au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger, indique le ministère dans un communiqué. Plus de 400 participants du monde de la recherche prendront part à ce Salon dont la cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Mohamed Mebarki. Cette manifestation scientifique, qui coïncide avec la journée nationale de l'Etudiant (19 mai 1956), mettra en avant les derniers produits et créations de chercheurs algériens développés au niveau des plateformes technologiques tels que les puces électroniques, les satellites de télécommunications et les avions sans pilotes (drones).

Les participants exposeront aussi leurs innovations dans les domaines de l'électronique et les systèmes embarqués, l'énergie et l'efficacité énergétique, le déploiement des technologies de l'information et de la communication et la cybersécurité. Le Salon permettra aux chercheurs de faire des démonstrations de leurs créations basées sur l'exploitation des nouveaux créneaux offerts par les biotechnologies et les nanotechnologies, l'adaptation aux changements climatiques (avancée du désert, ensablement et stress hydrique) ainsi que les sciences sociales et humaines et leur impact sur l'économie et la société. Le programme de ces journées comprend également de nombreuses activités intellectuelles et culturelles destinées aux étudiants et aux élèves scolarisés ainsi qu'au grand public. (APS)