Baccalauréat 2017 : toutes les conditions réunies pour la réussite

Mme Benghebrit a affirmé par ailleurs que toutes les conditions sécuritaires, psychologiques et logistiques ont été réunies pour la réussite de l’examen du baccalauréat de la session de juin 2017. Dans une déclaration à la presse, en marge de la session de formation algéro-tunisienne, tenue à Tipasa, Mme Benghebrit a assuré que les services de son département, au même titre que les services concernés de toutes les wilayas du pays « sont fins prêts », et ont réuni toutes les conditions sécuritaires, psychologiques et logistiques nécessaires pour le bon déroulement des épreuves du baccalauréat de la session juin 2017, qu’elle a qualifiée de crucial. Les conseillers d’orientation travaillent de pair avec les staffs administratif et pédagogique en vue de booster le moral des élèves candidats à cet examen, de façon à les garder concentrés et à leur apprendre à éviter les pièges de la précipitation notamment, a-t-elle ajouté.

Au sujet des retards et de l’interdiction faite aux élèves d’entrer aux centres des examens après 09H00 (matin), la ministre de l’Education nationale a d’abord appelé au respect des horaires des examens, avant d’affirmer que cette mesure s'inscrit au titre des procédures de sécurisation des épreuves.

Elle a, en outre, souligné la mobilisation des walis de la République pour assurer le transport de tous les élèves candidats résidants dans des zones reculées. (APS)