Université algéro-tunisienne : Valoriser la dimension maghrébine

La ministre de l’Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit, a procédé, hier à Tipasa, au lancement des travaux de l’université algéro-tunisienne, d’échange et de formation, portant sur «La méthodologie de conception et d’élaboration des anthologies scolaires de la littérature maghrébine».

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Benghebrit, qui était accompagnée de l’ambassadeur de Tunisie en Algérie, M. Abdelmadjid El Ferchichi, a réitéré l’engagement des deux pays pour la valorisation de la dimension maghrébine en tant qu’entité anthropologique, dans les programmes scolaires.

La ministre a souligné par ailleurs que « cette session de formation, qui se déroulera jusqu’au 18 mai, est la première étape d'un processus en 3 phases qui s'étalera sur 2 années : 2017, année de lancement du projet et 2018, année de finalisation et de production des anthologies.

Cette première session de formation est dispensée au profit de 40 inspecteurs de langues, 20 de chaque pays. Il s'agit selon la ministre de l’Education de sélectionner des œuvres littéraires algériennes et tunisiennes, de choisir des extraits de textes pour la mise en place de l'anthologie dans les 3 cycles d'enseignement, et de prioriser les productions d'auteurs maghrébins tous genres confondus : littérature enfantine et de jeunesse, contes, romans, nouvelles, bandes dessinées, théâtre et poésie.

A travers cette action de coopération, il s’agit d’introduire notre patrimoine littéraire et culturel dans les curricula et donner à la dimension d'algérianité ses lettres de noblesse. L'élaboration par le ‘‘MEN’’ des anthologies scolaires de textes littéraires, dira Mme Benghebrit, s'inscrit dans un projet plus global mené en collaboration avec le ministère de la Culture intitulé « promotion de la culture et du théâtre à l'école ». « Ce projet a démarré en novembre 2015 au niveau de deux wilayas avec 10 écoles primaires et 5 collèges. Cette année scolaire 2016-2017 a vu l'extension de l'opération pilote à 10 wilayas pour un total de 60 écoles primaires et 30 collèges », a-t-elle indiqué. Toutes les évaluations d'étape menées à ce jour, a encore précisé Mme Benghebrit, ont montré l'impact positif des activités pédagogiques quotidiennes liées à ce projet notamment la minute-livre, la phrase du jour et le conte joué. « Les enseignants et les directeurs des établissements concernés par cette opération ont constaté auprès de leurs élèves des améliorations dans l'apprentissage et la pratique des langues nationale et étrangères », a-t-elle ajouté.

De ce fait, le ministère de l’Education nationale prévoit pour l'année scolaire prochaine 2017-2018 la généralisation des activités pédagogiques liées à la promotion de la lecture et du théâtre à l'école notamment à travers des ouvrages d'auteurs algériens et maghrébins, car le saut qualitatif attendu ne peut faire l'impasse sur la dimension patrimoniale de l'héritage algérien et dans un sens plus large notre patrimoine maghrébin commun.

La ministre a rappelé par ailleurs que cette session d’échange et de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération tracé par les ministères de l’Education algérien et tunisien à l’occasion de la visite de travail effectuée, en Algérie, par le ministre de l’Education tunisien en septembre 2016. Les entretiens entre les deux parties ont convenu de développer 5 axes de coopération. Il s’agit de l’introduction du patrimoine maghrébin dans les manuels scolaires avec notamment l’élaboration d’une anthologie littéraire maghrébine commune, destinée aux trois cycles d’enseignement primaire, moyen et secondaire. Il s’agit aussi de la didactique de la langue arabe et la maîtrise des langages fondamentaux. Le troisième axe concerne l’éducation à la citoyenneté de l’éducation civique et de l’éducation aux médias. Le quatrième axe a trait au cadre maghrébin d’évaluation des acquis scolaires. Le dernier axe s’articule autour de la problématique de la remédiation pédagogique. Il s’agissait pour les deux parties de traduire ce programme par des actions concrètes et opérationnelles, passant par la formation qui est considérée comme l’épine dorsale pour assurer la qualité d’enseignement, l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les systèmes éducatifs et qui a été au cœur des travaux, de la conférence régionale des Etats arabes sur l’éducation après 2015, tenue à Sharm Sheikh, du 27 au 29 janvier 2015.

