Dans la lucarne : L’après-Kerbadj

Il est clair que notre football connaît un véritable chamboulement au niveau de ses structures. Après le départ de Raouraoua, voilà que Kerbadj a décidé lui aussi de partir de la présidence de la LFP alors que son mandat court jusqu’en 2019. Il en a assez de la situation de notre football qui ne cesse de se détériorer de saison en saison, voire de mois en mois. Les

« combines » de match sont devenues si évidentes que le commun des mortels n’arrive plus à donner un peu de crédit à nos institutions. Il est clair que, malgré le fait que certains présidents ont tenté de le retenir jusqu’au bout son mandat, Kerbadj, un commis de l’Etat (imprimerie officielle), a décidé de quitter les lieux «propre » comme un drap blanc. Il est convaincu que rien à l’avenir ne le motivera à rester, même avec le consentement de toute la famille du football. D’ailleurs, on ne cesse, à chaque occasion, de lui rappeler ses propos : « Si Raouraoua part, je partirais aussi ». Il estime que les personnes sont ingrates et que leur amitié n’est qu’une façade. Il est clair que lors de cette AG extraordinaire à laquelle a appelé Kerbadj, ce mercredi 17 mai, il aura l’occasion de tourner la page, lui qui a travaillé avec opiniâtreté et surtout honnêteté pour que le football algérien puisse aller de l’avant et surtout se développer sur des bases harmonieuses et sûres. Malheureusement, sur le terrain rien ne fut facile, même si, soit disant, on est en rentré de plain-pied dans le professionnalisme. Les « coups bas » ont toujours été la seule vérité d’un mouvement sportif en déliquescence. Aujourd’hui, alors qu’il n’a pas encore officialisé son départ (il faudra attendre le 17 mai), tout le monde veut prendre sa place. Des candidats « à la pelle » se bousculent déjà au portillon, alors que tout le monde sait qu’ils n’ont pas les compétences requises pour occuper le poste. Ceux qui peuvent apporter quelque chose à la LFP n’ont même pas eu de mandatement. Pourtant, ils méritent amplement d’être aidés. On pense à cet ex-président de l’USMA, Saïd Allik, qui voudrait se présenter. Ce dernier avait, dans les années 90 et 2000 (jusqu’à l’avènement du professionnalisme durant la saison 2010/2011), fait de l’USMA un grand club, aussi bien sur le plan national qu’africain en remportant plusieurs titres et coupes d’Algérie. Sur le plan africain, il a manqué seulement de « baraka », sinon il aurait pu « casser la baraque », comme l’on dit. Ses compétences n’échappent à personne et la LFP lui irait comme un « gant », et son expérience plus que bénéfique à un football qui en a bien besoin. Il est temps que la famille du football prenne conscience qu’il faut bien choisir celui qui prendra les rênes et la gestion d’une structure aussi importante. Il est temps d’être solidaire et désigner l’homme à même d’apporter le

« plus » à une LFP qui a plus que jamais besoin de personnes qui sauront lui insuffler un souffle nouveau. À ce stade de la situation, il y a lieu de choisir avec doigté la personnalité qui puisse nous sortir du marasme dans lequel on est plongé. Cette personnalité existe, il faut seulement la choisir en mettant de côté le copinage et autre clientélisme.

Hamid Gharbi