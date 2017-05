Coupe de la CAF : Phase des poules (1re journée - Groupe B), Platinium United (Afrique du sud) 1 - MCA 1 La victoire échappe au Mouloudia

Pour sa première sortie en phase des poules, le Mouloudia d’Alger a réussi à décrocher un précieux match nul hors de ses bases. Il rentre à la maison avec un précieux point ramené de l’extérieur qui aura son pesant d’or au décompte final. Les gars à Mouassa, avec pourtant une équipe fort amoindrie, ont fourni un bon match. Ils ont même largement dominé les débats. Ils avaient largement la possibilité d’arracher la victoire. Ils n’ont pas réussi à matérialiser une victoire pourtant à leur portée. C’est d’ailleurs l’équipe mouloudéene qui a ouvert les hostilités avec l’ouverture du score par Boudebouda dès la 6e minute de jeu. Ils ont pris la rencontre par le bon bout et ils avaient la maîtrise du jeu. Ils ont mis la pression dans le camp adverse, mais ils n’ont pas su profiter comme il se doit de leur ascendant. Ainsi, ils se sont faits rejoindre au score contre toute attente à la 40e minute de la partie suite à une bévue de Kacem. Les Vert et Rouge avaient toujours le match en mains en seconde période, mais encore une fois l’inefficacité de l’attaque mouloudéene n’a pas permis à l’équipe algérienne d’inscrire le but de la victoire, qui semblait pourtant vouloir leur sourire. À noter que Mouassa a procédé à un seul changement en incorporant Nekkache dans les ultimes minutes de la rencontre (84’). Un changement qui ne fera pas évoluer le score en faveur du Mouloudia. Malgré tout, les camarades de Hachoud rentrent au pays avec un résultat positif, très encourageant pour la suite des évènements dans cette coupe de la CAF, qui constitue un objectif tracé par les responsables du club. En recevant le CS Sfax au stade du 5-Juillet, le 4, 5 ou 6 juin prochain, le Doyen fera tout pour confirmer que l’on devra compter avec lui dans cette coupe de la CAF.

M.-A. A.