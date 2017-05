Ligue 1 (26e journée) : Le leader dans le doute

Cette 26e journée de la Ligue-1 a été marquée par le semi-échec du leader, l'ESS, at home, devant une séduisante formation de l'USMH (0 à 0). Un nul qui ne fait pas les affaires des Sétifiens qui, ainsi, se mettent une sérieuse pression sur le dos, surtout que le MCA, leur dauphin, n'a pas joué contre le CSC. Le match prévu normalement le vendredi 19 a été reporté à une date ultérieure du fait que le jour même, curieusement, la FAF a programmé les demi-finales de la Coupe d'Algérie respectivement au stade de Bologhine (MCA-ESS) et du 20-Août (CRB-USMBA). Les observateurs, le moins que l'on puisse dire, ont été surpris par cette décision pour le moins inappropriée du fait qu'elle chamboule le Championnat national en cette fin de saison. Ceci dit, le derby du centre, qui a eu pour cadre le stade 5-Juillet, a été prolifique en but (5 buts) ; ce qui avait fait plaisir au public peu nombreux qui avait fait le déplacement. Il faut dire que le prix de 500 DA n'est pas fait pour attirer grand monde. Par cette victoire, le CRB respire un peu. Il faut dire que le doublé de Bouazza ainsi que le but de Naâmani ont été suffisants pour permettre aux Belouizdadus d'espérer une meilleure fin ce présent exercice. Les Nahdistes avaient scoré par Gasmi (penalty) et Bendebka. Les Sang et Or ont raté une précieuse occasion de se replacer. Quant au bas du tableau, il y a lieu de mettre en exergue la performance du DRBT qui est venu à bout de la JSK qui ne s'attendait pas à une telle issue de la rencontre.

Elle s'est faite dépasser par son "bourreau du jour". Le but de Terbah a été tout simplement splendide. Notons que des supporters de la JSK se sont allongés à même le sol, sur l’autoroute, pour empêcher le bus du club de la JSK de passer. Une façon de montrer leur mécontentement devant la situation de l’équipe ces derniers temps, elle, qui est directement menacée de relégation. En même temps, à Relizane, l'équipe locale, suite à un but de Guebli, a remporté une victoire qui lui permet d'atteindre les 29 pts et espérer des jours meilleurs. Notons que vendredi dernier, le MOB a pu accrocher les Abassis sur le score de (1 à 1). À Béchar, la JS Saoura a fini par l’emporter sur le score de

(2 à 1). Une victoire qui permet aux gars du sud algérien de voir venir. Ils sont capables d’aller à Sétif et réaliser un bon résultat. La défaite des Batnéens ne sera pas facile à avaler, même si elle n’est pas encore compromettante. Il reste encore quinze points en l’air donc tout reste possible. On assistera certainement à une fin de saison des plus haletantes.



H. G.