Equipe nationale : Lucas Alcaraz en tournée européenne

Le sélectionneur de l'équipe d'Algérie de football, Lucas Alcaraz, a entamé une tournée européenne, ce samedi, pour discuter avec le plus grand nombre de joueurs algériens évoluant en Europe, en prévision des prochaines échéances officielles, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF).

Avant même d’entamer sa tournée européenne, Alcaraz a profité de son retour

chez lui, en Espagne, pour assister le 8 mai à la rencontre de Liga : Leganès û Bétis et rencontrer Aïssa Mandi à la fin du match. Le nouveau sélectionneur a exploité cette occasion aussi pour expliquer au capitaine des Verts lors de la dernière CAN son projet avec la sélection algérienne. Le sélectionneur national s’est envolé ce samedi à destination de Dusseldorf où il a été rejoint par Hakim Medane, le responsable de l’équipe nationale A. Les deux hommes étaient au stade Veltins-Arena Gelsenkirchen pour assister au match Schalke 04 û Hamburg (1-1) et ensuite rencontrer Nabil Bentaleb. Au cours de sa tournée, le coach des Verts se rendra dans cinq pays européens et rencontrera une vingtaine de joueurs, precise la FAF sur son site officiel. Après l’Allemagne, Alcaraz et Medane iront à la rencontre des autres internationaux algériens évoluant en Europe et en profiteront pour assister à quelques matchs où évoluent nos internationaux. Une tournée dans pas moins de cinq pays : la France, la Belgique, l’Angleterre, le Portugal et l’Italie où ils pourront rencontrer une vingtaine de joueurs. Dans l’impossibilité de rencontrer tous les joueurs de la sélection avant le prochain stage, Alcaraz et Medane, qui sont également accompagnés d’un interprète, prendront contact avec le reste des joueurs par téléphone pour leur expliquer le projet du nouveau coach. La sélection algérienne disputera deux matchs au mois de juin prochain. Les coéquipiers de Mahrez affronteront la Guinée en amical, le 6 juin, au stade Mustapha-Tchaker de Blida avant de croiser le fer avec le Togo, le 11 juin, toujours à Blida, pour le compte de la première journée des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019.