Le Coin du copiste : La bohème…

Le festival Mawazine ou rythmes du monde qui est attendu par beaucoup d’artistes de renommée internationale ouvert ses portes à Rabat, vendredi dernier et ce jusqu’au 20 mai, avec une brochette de chanteurs célèbres dont l’indétrônable interprète d’origine arménienne Charles Aznavour qui a lui tout seul et malgré son âge — il cumule plus de 70 ans de carrière — avancé a dû mobiliser la scène artistique. Un concert inaugural de l’interprète de la Bohème, Charles Aznavour, au Théâtre national Mohammed V, est l’événement par excellence de ce festival. C’est sans aucun doute le grand auteur-compositeur de langue française vivant et l’une des plus grandes voix de la musique populaire moderne. Nommé « Entertainer of the Century « par CNN, en 1988, le chanteur de l’inoubliable La Mamma et La Bohème aura produit près de 100 millions de disques vendus, 1.200 chansons, 80 films, 294 albums, des centaines de disques d’or, de platine et de diamant et des milliers de concerts dans 94 pays à travers le monde. Comme dans les vases communicants l’universalité des textes chantés admirablement par Charles Aznavour ont été revisitées par de célèbres artistes, tels qu’Elton John, Bob Dylan, Sting, Placido Domingo, Céline Dion, Julio Iglesias, Edith Piaf, Liza Minnelli, Sammy Davis Jr., Ray Charles, Elvis Costello et bien sûr, Idir, le grand chanteur algérien d’expression kabyle (Avava Inouva, Zwit Rwit…). Idir vient de sortir un album intitulé Ici et Ailleurs, où figure la guest-star Charles Aznavour. Et bien d’autres convives de renom. Patrick Bruel, Francis Cabrel, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, Grand Corps Malade, Gérard Lenormand... Très écouté par les mélomanes algériens qui apprécient les modulations de voix de cette vedette qui a allègrement traversé les âges et les époques sans prendre une ride ni s’essouffler réussissant à chaque interprétation mémorable à charmer le public, le répertoire du chanteur paraît largement extensible et ouvert à de nouveaux arrangements ainsi qu’aux langues étrangères qui rendent toujours la beauté des vers émouvante à plus d’un titre. Charles Aznavour dont les chansons sont toujours sélectionnées dans des programmations et les émissions de la Chaîne III provoque la réaction instantanée de nos auditeurs qui n’hésitent pas à prendre le téléphone pour remercier les animateurs tant certains titres titillent encore leur sensibilité en leur rappelant la nostalgie d’une époque bien révolue. Mais ne dit-on pas que les chansons d’auteurs sont éternelles ? Les reprises réussies du répertoire d’Aznavour sont une preuve incontestable de la longévité des textes chantés. « Charles Aznavour me surprendra en me disant : ‘‘On fait ce duo à condition que je chante en kabyle…’’ Il a voulu aller au fond des choses. Malgré la difficulté de la prononciation. Il y a une phrase où il doit prononcer ‘‘ahkuyid’’ (raconte-moi). Je lui ai proposé de la remplacer par ‘‘iniyid’’ qui a le même sens (dis-moi) pour lui faciliter la tâche. Il a refusé. C’est comme cela qu’a été faite la chanson La Bohème en kabyle. Un beau mélange. C’est comme ça que j’avais envie de le faire. Il s’est acharné à apprendre son texte en kabyle. Puis, finalement, je crois que Charles Aznavour, c’est celui qui s’est rapproché le plus de l’âme de cet album. D’ailleurs, il a chanté le plus sur cet opus… «, déclarera le chanteur Idir qui a collaboré pour la sortie de son dernier album avec Charles Aznavour avec lequel d’ailleurs il a énormément échangé de paroles tout en se montrant enchanté par l’interprétation sans fausse note ni accent prononcé lorsque l’interprète français a chanté quelques-uns de ses textes en langue berbère. On souhaite par ailleurs que ce dernier album d’Idir soit commercialisé ici, si certaines maisons de disques ont repris la version originale sans omettre bien sûr d’acheter les droits d’auteur pour une fois.

L. Graba