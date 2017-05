Vernissage de l’exposition « Iqbal /Arrivées « au MAMA : regard poétique

Ils sont venus en grand nombre samedi soir, au musée national d’art moderne et contemporain d’Alger (MAMA), les passionnés de photographie pour le vernissage de l’exposition tant attendue « Iqbal / Arrivées «. Un travail de longue haleine élaboré pendant deux ans par l’agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) et l’ambassade de France en Algérie via l’institut français d’Alger (IFA). Ce sont vingt talentueux photographes à avoir gratifié ce majestueux musée de plusieurs séries de photographie dont la toile de fond est le tissu social de la population algérienne. Après un atelier animé par le grand photographe Bruno Boudjelal, commissaire de l’exposition « Iqbal / Arrivées «, les photographes ont laissé libre court à leur intuition et inspiration pour immortaliser des fragments de vie, sous la direction d’un commissaire chevronné spécialiste dans la photographie d’auteur documentaire. L’ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié, a salué la concrétisation de ce projet qu’il a qualifié de coopération de long terme entre l’ambassade de France et l’AARC, rendu possible par l’accord de coopération entre la ville de Paris et Alger, notamment après la visite de la maire de Paris à Alger. « Cette exposition va permettre à ces jeunes talents de faire valoir leur potentiel en Algérie et à l’étranger. « Arrivées « serait à l’honneur de la deuxième biennale des photographes du monde arabe contemporain à Paris à partir du 12 septembre. Cette nouvelle étape de l’exposition va permettre au public parisien et international de découvrir la richesse et la diversité des points de vue de ces artistes opérant aussi bien de l’intérieur et de l’extérieur du monde arabe avant de mettre le cap vers Marseille pour une exposition à la friche de la belle de mai «, a souligné Bernard Emié. En présence du directeur de la culture de la wilaya d’Alger, Mokhtar Khaldi, représentant du ministre de la Culture et du wali d’Alger, les invités ont visité l’exposition qui s’étale sur deux niveaux avec notamment une bonne direction artistique. Au fil des œuvres placardés dans le musée, nous faisons escale face à une envoûtante série signée Hamid Rehiche intitulé « Alger, Climat de France «. Ce photographe qui vit dans cette mythique cité sur les hauteurs de Bab El Oued transmet la sensibilité de ses habitants et dénonce les préjugés et clichés relatives à cette cité d’anthologie de l’Algérois, souvent réputé de ghetto et d’une prison de béton. « J’ai commencé à travaillé sur l’ensemble architecturale de la cité qui est l’œuvre de Fernand Pouillon. Mon approche est de travailler sur la sensibilité des gens. Que ce soit en Algérie où ailleurs, ce genre de cités est toujours caricaturé comme étant un coupe-gorge, fief de la délinquance et de la violence, un endroit dépourvu d’espoir.

Pour Hamid, prendre en photo son quartier est un engagement : « Au lieu d’attendre que des reporters et photographes étrangers viennent parler de mon quartier, je prends mon appareil et je raconte mon histoire «, a-t-il souligné. Chaque photographe présent invite les visiteurs, par la force séductrice de ses photos, à explorer les messages et les histoires de ses fragments de vie. Les potentialités créatives et la réussite technique et esthétique des artistes donnent la parole aux œuvres de différents sujets exposés, aussi actuels qu’envoûtants. On y trouve une série de Tidafi Karim Nazim intitulé « Aperto Libro « autour des bus de la capitale algérienne, des fenêtres ouvertes sur le temps abordant le quotidien d’une société active, en quête d’un avenir meilleur. Native de la wilaya de Djelfa, Sonia Merabet propose une série onirique intitulée « Extraterrestre 2014 Djanet «, c’est lors d’une exploration du Ténéré mirifique de la ville de Djanet que la photographe a immortalisé une série de photos sur la nuit étoilée et le festival de couleurs qui plafonne cette ville ensorcelante, bijou du Sahara algérien. Un talent pur, des regards caressants et respectueux, sincères et poétiques de ces vingt jeunes talents qui invite les âmes sensibles à visiter cette authentique exposition qui ouvre ses portes jusqu’au 13 juillet au musée MAMA.

Kader Bentounès