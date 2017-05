«After life» l'exposition design de Chawki ATIA : Une vision et des dimensions

De l’architecture au design, en passant par la création artistique tous styles et techniques confondus, Chawki Atia, talentueux et inventif, surpasse toutes les barrières et les limites conceptuelles de l’art… et même celles du réel à travers de nouvelles installations baptisée «After life».

Jeune, ambitieux et dynamique l’architecte designer Chawki Atia a dévoilé, samedi dernier, sa nouvelle collection exposée au niveau de la cathédrale Sacré Cœur d’Alger. Le choix du lieu n’est pas un hasard… Chawki a joué avec les lignes, les courbes et la lumière. On trouve de la couleur partout. Ses œuvres sont minutieusement mises en valeur à l’intérieure de la cathédrale énorme et éclatante dotée d’une énigmatique lumière. Le fait de ne pas être terminée ajoute quelque chose de plus aux œuvres artistiques. Le fait d’imaginer, de suivre le chemin des idées de son auteur est fantastique. Après avoir pris part à deux expositions collectives organisées à Alger, aujourd’hui, il saute le pas et expose ses œuvres, inspirées principalement de son imaginaire ou sa vision du passage de la vie à la mort, lors d’une exposition individuelle installée dans l’enceinte même de la cathédrale Sacré Cœur d’Alger, à l’architecture unique et imposante. Pas moins de six créations sont installées. On peut trouver «Ezzahi : Résurrection» créé avec des disques vinyles ; à travers ce portrait l’artiste ressuscite l’âme artistique du maître du châabi. A quelques mètres on distingue la «Guitare papillons : Renaissance», « Après avoir été brûlée, au lieu de disparaître, l'instrument renaît de ces cendres grâce aux papillons «, nous dira Chawki. Collés au mur il baptisa «Les ailes : l'ange perdu», car pour ce talentueux artiste « parce qu'il est errant sans ses ailes «. «La chaise : L'envol» est le coup de cœur de l’exposition ; équilibrée sur un seul pied ce chef-d’œuvre exprime-» l'envol de l'âme du mort vers le ciel «, explique-t-il. A proximité on découvre «Les oiseaux : morts bienheureux», « Ou l'Akh, une catégorie de mort à la fin heureuse, d'où les couleurs !!! «, selon Chawki. Cette tournée épatante s’achève avec «Cercle papillons verts : paradise», « il est communément connu que le paradis est vert ! «, assure-t-il. Pour mettre sur pied ce travail d’exception, premier du genre, l’architecte designer doublé d’un excellent et parfait artiste a multiplié tant les matériaux que les techniques : papier, tissu, pierres, bois, plumes naturelles et objets anciens tels que les disques vinyles. Le tout assemblé et monté via du collage, du montage ou encore du découpage laser. Un acte à la fois mythique et mystique, principalement illustré chez le commun des périssables par les papillons noirs, représentatifs des âmes errantes et de cette nostalgie si fragile et volatile entre les vivants et les morts. Ces papillons, Chawki Atia en a fait une identité… une symbolique le représentant et le différenciant de ses acolytes. Encore plus ambitieux et plus imaginatif, Chawki travail sur une collection de meuble faite à partir de matériaux de récupération mais aussi sur d’autres travaux développés sur de nouveaux supports. De nouvelles installations qu’il souhaite porter au-delà des frontières de l’Algérie. Ne ratez par cette découverte qui sera clôturé le 24 du mois en cours.

Sihem Oubraham