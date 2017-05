Le chiffre du jour : 2 milliards d’abonnés

Au premier trimestre 2017, Facebook enregistre 2 milliards d’abonnés actifs, et un chiffre d’affaires en hausse de 49%, mais aussi des milliers de milliards de pages en stock. Pour remédier à la diffusion des «fakenews», le patron, Mark Zuckerberg a annoncé l’embauche de 3.000 veilleurs, chargés de repérer tout contenu inapproprié et offensant et d’y répondre.