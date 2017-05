Conjoncture : Regards braqués sur Vienne

Après une période de chute des cours de l’or noir, précisément depuis le 11 avril, tout en sachant qu’il s'agit du plus faible recul mensuel depuis décembre 2016, le marché pétrolier a enfin renoué avec l’accalmie, un revirement soutenu par les déclarations des producteurs membres et non membres de l’Opep sur l’éventualité de proroger l’accord de réduction de la production, mais aussi, par le recul imprévu des stocks commerciaux américains. L'Opep qui a notablement réduit sa production depuis le début de l'année, dans le cadre du processus de rééquilibrage du marché aura ainsi contribué à réduire l’écart entre l’offre et la demande. En effet, depuis la mise en œuvre de l’accord, en janvier 2017, l'organisation des pays producteurs de pétrole et les acteurs non-Opep se sont conformés aux engagements tenus. Un consensus que le Cartel envisage de maintenir au-delà de l’échéance initiale, soit le premier semestre de l’année en cours. Une décision qui devra être tranchée à l’occasion du prochain sommet, prévu le 25 Mai à Vienne. Le cartel pétrolier et les onze pays qui se sont joints à la démarche portant sur la réduction de leur offre de 1,8 million barils/jour ont laissé entrevoir des signes d’assurance à ce propos. En fait, l'Opep n'a pas d'autre alternative que de prolonger l’accord pour une meilleure réaction du marché, estiment les experts. Néanmoins, il est prématuré d’anticiper sur l’évolution de la position du cartel sur la question du maintien ou de l’augmentation des quotas actuels concernés par la réduction. Selon des experts, une optimisation du niveau de réduction de la production serait tout indiquée pour une reprise rapide des prix, d’autant plus que l'objectif final du cartel consiste à faire reculer les réserves pétrolières mondiales à leur moyenne des cinq dernières années. En attendant les conclusions du sommet de Vienne, les échos préliminaires convergent vers l’éventualité de l’extension de l’accord pour au moins, six mois supplémentaires, et même au-delà de cette échéance, selon les propos du ministre russe de l'Energie, M. Alexander Novak. La Russie qui a adhéré à cette démarche s’est engagée à réduire sa production de pétrole de 300.000 barils par jour. L’Arabie saoudite, par la voie de son ministre de l’énergie a également fait part récemment, d’un consensus en cours de maturation, entre les membres Opep et non-Opep, sur la nécessité de prolonger au-delà de juin, l'accord relatif à la réduction de la production de pétrole pour alléger le volume de l’offre sur le marché mondial.

D. Akila