Handball : Algérie 22 - Irak 27

La sélection nationale de handball n'a pas réussi à monter sur le podium. Le Sept national s'est incliné, à l'occasion de la petite finale, face à son homologue d'Irak, par le score de 22 à 27 (10-19 à la mi-temps). Les protégés du coach Rabah Gharbi terminent ainsi la compétition à la quatrième place. Ce qui constitue déjà un exploit pour une aussi jeune équipe. Pour rappel, l'Algérie à pris part à cette quatrième édition des Jeux de la solidarité islamique avec une sélection U21, alors que les autres nations ont participé avec leur équipe première. L'objectif du staff technique est de gagner en expérience en cumulant les matchs internationaux de bon niveau. «On aurait souhaité rentrer au pays avec une médaille, même si ce n'était pas dans nos objectif. Ce ne sera pas le cas. Notre parcours s'achève au pied du podium. Cela dit, tout n'est pas négatif. Cette compétition nous a permis de gagner un peu plus en maturité et de gagner en expérience. Nous avons joué face à des sélections chevronnées. Comme je le dis depuis le début, ce tournoi entre dans le cadre de notre préparation au championnat du monde U21 qui aura lieu à Alger en juillet prochain. D'ailleurs, nous allons enchaîner avec un regroupement en Hongrie où nous allons disputer deux matchs et un autre stage à Alger. Nous avons aussi le temps pour organiser un match amical à Alger avant le tournoi mondial, où nous seront dans la poule B en compagnie de l'Islande, du Maroc, de l'Argentine, de la Croatie et de l'Arabie saoudite», nous a déclaré le sélectionneur national Rabah Gharbi. Pour ce qui est du dernier match, les camarades de Ghodbane Khelifa ont péché par manque d'expérience, face à une équipe irakienne qui s'est distinguée par sa défense agressive surtout.

R. M