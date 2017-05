Judo, Tarikat Ratiba : « je dédie Ma médaille à mon pays »

La première journée du tournoi de judo a été assez prolifique pour les Algériens. Les quatre athlètes en lice ont tous réalisé le podium. Meriem Moussa (-52 kg) et Djeddi Oussama (-73kg) ont remporté la médaille de bronze, alors que Houd Zourdani (-66 kg) a remporté la médaille d'argent. La plus belle des médailles a par contre été l'œuvre de Tarikat Ratiba (-57 kg). La judokate algérienne, championne d'Afrique et championne d'Algérie de sa catégorie, s'est imposée avec brio en finale, en battant par Ippon l'athlète Azerbaïdjanaise Kazimova. Dans cette catégorie, Tarikat a confirmé sa suprématie en venant à bout de tous ses adversaires. Exempte du premier tour, l'Algérienne a disposé de la première représentante Azérie, Munkhatsendev, pour son entrée en compétition. En demi-finale, Tarikat a pris le meilleur sur la Turque Ozerlen, qui n'a pas eu d'autre choix que de subir la domination de l'Algérienne, déterminée à aller au bout de son objectif. En finale, c'est la seconde représentante Azérie qui a subi le diktat de Tarikat, malgré les encouragement indéfectible du nombreux public de la salle, Hayder Alieve Arena. «Je suis très contente de ma performance. Cette médaille d'or n'a pas été facile à concrétiser. Je suis tombée dans un tableau difficile où figuraient une première représentante du pays hôte et une Turque aussi. Les combats étaient difficiles à gérer. En finale, j'ai rencontré la deuxième représentante de l'Azerbaïdjan. J'ai gagné par Ippon, après avoir bien étudié son style et ses points faibles. J'offre cette médaille d'or à mon pays et à tous les Algériens», dit-elle.

R. M.