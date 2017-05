Athlétisme, Meeting international de Casablanca : Deux médailles

Les marcheurs algériens Aymen Sabri et Tinehinane Boumaza ont décroché deux médailles (1 argent, 1 bronze) au meeting international de Casablanca (Maroc), disputé samedi. Sur le 20 km (messieurs), Sabri a décroché la médaille d'argent en 1h25min 46sec, derrière le Tunisien Hassan Sebai, vainqueur en 1h 25min 14sec. Chez les dames, la compétition s'est déroulée sur 10 km et Boumaza s’est classée à la 3e position, en 50min 27sec, derrière l’Espagnole Gonzales Pinedo (45:43) et la Tunisienne Chahinaz Nasri (45:58). Quatre autres marcheurs algériens ont pris part à cette course, à savoir Mohamed Ameur, Abdesamie Saïdani et Hichem Medjber chez les messieurs, ainsi que Bariza Ghezlani chez les dames. Ameur s'est classé à la 5e place en 1h30:38, devant Saïdani (1h32:09), tandis que Medjber n'est pas allé au bout de la course. Chez les dames, et à l'instar d'Ameur, Ghezlani s'est contentée de la 5e place en 52:20.