Troisième journée : Pas d’or pour les Algériens

La natation et le judo continuent de récolter les médaille dans ces jeux de la solidarité islamiques. Avec un total de six médailles (2 argent et 5 bronze), l'Algérie augmente son capital à 15 médailles. Ce qui lui permet de se positionner à la 6e place au classement général. Benamadi Abderrahmane a été battu en finale face à l'Azéri Mahdayev Mohammadali par Ippon. Il remporte ainsi la médaille d'argent de sa catégorie (-90 kg). L'autre medaille d'argent à été remportée par Temmar Nadjib dans la catégorie des plus de 100 kg. L'Algérien s'est incliné par 3 shidos en finale face au judoka du Kazakhstan Krakovetski.

Kawtar Ouallal s'est imposée dans la petite finale de la catégorie des moins de 76 kg, face à la judokate de l'Ouzbékistan Yuldashova. Elle s'est imposée par wazari et offre ainsi la seconde médaille de bronze à l'Algérie. C'est aussi le cas pour aussi pour Bouaykoubi Lyes (100 kg) qui a arraché le bronze en battant l'Ouzbek Kurbunov par yoko. Sonia Assellah a pour sa part battu par 3 shidos, la representante marocaine Bensallam dans la catégorie des plus de 78 kg. La troisième journée de cette quatrième édition des jeux de la solidarité islamique n'a pour le moins pas été favorable au handisport algérien, habitué à plus de réussite. Les trois judokas de la spécialité Blind ont tous été éliminés. À commencer par Sherine Abdellaoui, engagée dans la catégorie des moins de 52 kg. L'athlète algérienne, souffrant d'une blessure, est sortie de la compétition dès le premier tour. De son côté, Bellabas a été éliminé en quart de finale. Le judoka algérien a été battu, dans la catégorie des moins de 66 kg, par le représentant Azéri Mustafayev Bairam. Pour sa part, Youcef Radjai n'a pas réussi à dépasser le seuil des demi-finales de la catégorie des moins de 73 kg. Il s'est incliné face à l'Azéri Talibov. En repêchage, il a été écarté par le représentant de l'Ouzbékistan Sayedov. Les nageurs algériens se sont encore distingués. Ainsi, Melih Amel a arraché le bronze dans la spécialité du 100 m nage libre. Quant à Ramzi Chouchane (100 m papillon), il s'est classé à la troisième place. De leur côté, ArdjouneAbdellah (50 m et 100 m dos), Siar El-Hadi (200 m dos), Sahnoune Oussama (50 m et 100 m nage libre), Kendriche Lounis (400 m, 200 m nage libre et 200 papillon), Cherouati Souad et Sarah Hadj Abderrahmane ont été éliminés dès les premiers tours. La sélection nationale de volleyball a signé sa deuxième victoire dans le tournoi en s'imposant sur son homologue marocaine. Le six national a remporté son match haut la main par le score de 3 sets à 1. Les protégés de Mouloud Ikhedji ont réalisé un bel exploit face au Maroc, troisième lors du dernier championnat d'Afrique des nations. Grâce à ce succès, l'EN prend la tête de son groupe et réalise un grand pas pour la qualification en demi-finale. En gymnastique artistique, la sélection nationale est passée tout près du podium dans la compétition par équipes. Composée du trio Hilel Metidji, Maoudj Ahmed Anis et Bourguieg Mohamed Abdeljalil, l’équipe s'est classée à la quatrième place, derrière les sélections turque, azérie et iranienne. Ces dernière ont vraiment placé la barre haut. «On s'avait que la concurrence allait être rude face à des formation de niveau mondial pratiquement. Bien que nous disposions de jeune et talentueux athlètes, nous n'avons pas réussi à rivaliser avec nos concurrents. Le haut niveau exige une préparation de haut niveau», nous a déclaré le coach Naceredine Laroussi, à l'issue de cette compétition qui s'est déroulée au National Gymnase Arena. Le tir aux armes sportives n'a pas non plus brillé. Les Algériens, entrés en lice, ont été éliminés dès les premiers tour de la compétition. Bouadou Chafik (10 m fusille à air comprimé), Tikarouchine Rania (10 m fusille à air comprimé), Abid Foued (10 m tir au plateau), Lalouet Yamina (10 m et 25 m pistolet) et Adjabi Amine 10 m et 25 pistolet) n'ont pas réussi à s'imposer dans cette compétition dominée par les athlètes Azeris dans l'ensemble.

R. M.

Echos

Médailles : L’Algérie, avec ses 9 médailles (2 or, 3 argent et 4 bronze) occupe la 4e place au tableau général derrière le pays hôte l’Azerbaïdjan (10 or, 9 argent, 3 bronze), la Turquie (10 or, 7 argent, 10 bronze) et l’Indonésie (2 or, 6 argent, 4 bronze).

Emotion : L’entraîneur de la sélection algérienne de karaté-do, Yacine Gouri, était très heureux après les deux médailles remportées par ses athlètes qui, estime-t-il, n'«ont eu ni le temps ni le volume de préparation nécessaire pour préparer une compétition d’une telle envergure».

Transport : Les journalistes chargés de la couverture des JSI-2017 étaient surpris samedi en découvrant que les organisateurs assuraient le transport vers quelques sites de compétition seulement. «Nous n’avons aucune idée de comment faire pour aller aux salles de judo, de gymnastique et autres», a déploré un journaliste égyptien.

Encouragements : Apprenant la qualification de deux judokas algériens en finale, samedi, la chef de délégation Nouria Benida-Merrah s’est déplacée à la salle Haydar-Aliyev Arena avec quelques membres pour encourager Tariket et Zourdani, finalistes, ainsi que Belkadi, Moussa et Djeddi, qualifiés, eux, pour les finales de bronze.

Ouverture : Les discussions tournaient samedi autour de la somptueuse cérémonie d’ouverture qui a impressionné tout le monde la veille. «J’ai assisté à des cérémonies d'ouverture de plusieurs grandes compétitions internationales, mais celle de vendredi donne l’impression d’être dans un rêve. Sur ce plan, les organisateurs ont mis la barre très haut», juge un membre de la délégation sportive jordanienne.