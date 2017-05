Jeux de la solidarité Islamique de BakOu-2017, Entretien avec Rahmani Chams Eddine : «Continuer à progresser»

De notre envoyé spécial : Rédha Maouche

Comment se présente cette dernière rencontre de la phase des poules face à la sélection d'Oman ?

Nous avons assuré notre qualification pour la demi-finale après avoir remporté nos deux premières rencontres face à la Turquie et la Palestine. Ce n'est pas le cas de notre futur adversaire, qui a besoin des trois points pour passer. Cela dit, nous allons jouer le jeu pour essayer de faire un sans faute, bien que le coach a prévu de faire un turnover pour voir à l'œuvre l'ensemble des joueurs dans cette compétition et leur donner du temps de jeu.

Lors des deux premières sorties des verts, nous avons constaté beaucoup de déchets dans le jeu des Algériens. A quoi cela est il du à votre avis ?

Il ne faut pas oublier que nous nous sommes déplacés à Baku avec une équipe très jeune, qui prépare des échéances plus importantes. Aussi, il faut savoir que cette équipe a à peine deux mois d'existence. Nous n'avons pas vraiment réalisé une préparation spécifique pour ce tournoi. Nous nous sommes contentés de quatre regroupements de courte durée ponctués par des matchs amicaux face à des équipes locales. Se sont des erreurs, à l'image du replacement, dues à l'inexpérience des joueurs dans la plupart du temps. Avec plus de matchs dans les jambes, je pense que tout va rentrer dans l'ordre.

Vous êtes le plus âgé et, sans doutes, celui qui a disputé le plus de matchs internationaux dans cette sélection. Quel rôle jouez- vous pour aider vos jeunes coéquipiers ?

Comme vous l'avez certainement dû le remarquer, je n'arrête pas de parler sur le terrain pour orienter mes coéquipiers. Notamment durant les phase de défense, dans le replacement et la relance. En dehors du terrain, j'essaie de conseiller les jeunes joueurs. je suis aussi le lien entre le staff technique et le reste de mes coéquipiers. Je tiens d'ailleurs à remercier le sélectionneur national qui m'a sollicité pour prêter main forte à l'équipe.

Quel est votre objectif dans cette compétition ?

Comme cela a été annoncé par le staff technique, l'objectif est d'aller le plus loin possible dans la compétition pour permettre à l'équipe de disputer le maximum de matchs possible et gagner en expérience. La majorité des joueurs ont moins de 20 ans. Ce tournoi rentre dans le cadre de la préparation de l'équipe aux éliminatoires des Jeux olympiques 2020 de Tokyo et les Jeux Méditerranéens de Tarragona (2018). Nous voulons continuer à progresser, surtout. Cela dit, nous voulons rentrer à Alger avec une médaille.

Entretien réalisé par Rédha M.