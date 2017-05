PenelopeGate : Nouvelle mise en examen

L'homme d'affaires et propriétaire de la revue des deux mondes, Marc Ladreit de Lacharrière, a été mis en examen, vendredi soir, pour abus de biens sociaux, dans le cadre de l'enquête sur les emplois fictifs présumés de l'épouse de François Fillon, révèle Le Journal du Dimanche (JDD) dans son édition du 14 mai. Les juges du tribunal de grande instance de Paris, Serge Tournaire, Aude Buresi et Stéphanie Tacheau, s'interrogent sur le contrat de Penelope Fillon de mai 2012 à décembre 2013 à La Revue des deux mondes, propriété de Marc Ladreit de Lacharrière, proche de l'ancien Premier ministre, François Fillon, selon l'agence Chine Nouvelle. «Convoqué discrètement vendredi, Marc Ladreit de Lacharrière a passé dix heures dans les locaux du pôle financier. L'homme d'affaires est ressorti de son face-à-face avec les trois magistrats un peu après 19 heures, mis en examen pour abus de biens sociaux», écrit Le Journal du Dimanche. A ce stade de l'enquête, affirme le JDD, les juges considèrent que le travail de Penelope Fillon à la Revue des deux mondes, rémunéré 5.000 euros brut mensuels entre mai et décembre 2013, était «un emploi de complaisance». François Fillon a déjà été mis en examen en mars dernier pour complicité d'abus de bien sociaux et son épouse pour recel.