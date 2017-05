Brigitte Macron, un destin, une histoire

Son couple anticonformiste et son look glam' chic lui valent déjà des fans, dont Madonna : Brigitte Macron, épouse du nouveau président français et de 25 ans son aînée, a attiré la lumière avant même de revêtir ses habits de Première dame. Omniprésente pendant la campagne électorale, cette ancienne enseignante de lettres blonde aux yeux bleus a été projetée sous les feux de la rampe quand le monde découvre l'ascension météorique d'Emmanuel Macron. Toujours souriante, Brigitte Macron, 64 ans, surnommée «Bibi» par ses proches, a déjà fait des dizaines de Unes, photographiée avec son mari dans les rues de Paris, en bord de mer, jusqu'au soir de la victoire, main dans la main sur scène avec lui. Les tenues de cette fan de Louis Vuitton, sont scrutées de Pékin à New York. Une curiosité alimentée par une histoire d'amour au parfum transgressif. Née à Amiens, petite ville du nord de la France, dans une famille de notables propriétaires d'une pâtisserie renommée, Brigitte Trogneux était promise à un destin plus conformiste. Quand elle rencontre Emmanuel au début des années 90, elle ne se doutait pas qu’un jour elle gravirai les marches et serai accueillie sur le perron de… l'Elysée