Investiture du nouveau président français : Macron, le réformateur ?

Le nouveau président français Emmanuel Macron, 39 ans, a promis de «rendre aux Français cette confiance en eux depuis trop longtemps affaiblie» et de relancer l'Europe, hier, dans un vibrant discours d'investiture sous les ors du grand salon de l'Elysée.

Le pays a choisi «l'espoir et l'esprit de conquête», «je ne céderai sur rien des engagements pris», a dit avec gravité le plus jeune président de la France, assurant : «le travail sera libéré», «les entreprises seront soutenues», «l'initiative sera encouragée». «L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège», a déclaré M. Macron. «Les Françaises et les Français qui se sentent oubliés par ce vaste mouvement du monde devront se voir mieux protégés», a-t-il promis. «J'aurais la volonté constante de réconcilier et rassembler», a ajouté M. Macron, qui succède au président socialiste François Hollande lequel a quitté l'Elysée après un mandat marqué par une impopularité record. Les deux hommes se sont quittés en se serrant la main sur le tapis rouge placé au centre de la cour ratissée du palais présidentiel, devant un détachement de la Garde républicaine, sous les yeux des centaines d'invités et de centaines de photographes et de télévisions du monde entier. Emmanuel Macron est ensuite remonté sur le perron de l'Elysée pour poser main dans la main avec son épouse Brigitte, 64 ans, vêtu d'une robe bleu lavande. Le couple atypique qui a focalisé l'attention du monde entier du fait des 24 ans qui les séparent compte vivre à l'Elysée. Signe de sa volonté de relancer l'axe franco-allemand, celui qui effectuera son premier déplacement à l'étranger aujourd’hui à Berlin a choisi comme conseiller diplomatique l'actuel ambassadeur de France en Allemagne, Philippe Etienne, 61 ans. Son ancien directeur de cabinet à Bercy, Alexis Kohler, 44 ans, a été nommé secrétaire général de l'Elysée. Après sa victoire face à l'extrême droite, cet homme élu sans expérience électorale, sans parti politique structuré, sur un programme «ni de droite ni de gauche» a promis de réformer «profondément la vie politique», dans un pays très divisé, en proie à un chômage endémique (10%) et toujours sous état d'urgence du fait des menaces terroristes.



Axe Paris-Berlin



Pour gouverner et mettre en œuvre son programme libéral, en économie comme sur les sujets de société, l'ancien banquier d'affaires et ancien ministre de l'Economie a besoin que son jeune mouvement remporte la majorité aux élections législatives des 11 et 18 juin. Après son arrivée à l'Elysée, le président sortant a passé une heure en tête à tête avec lui dans le bureau présidentiel, au premier étage du palais. Au cours de cet échange confidentiel, M. Hollande devait lui livrer quelques secrets d'Etat dont les fameux codes de l'arme nucléaire. «Je ne passe pas le pouvoir à un opposant politique, c'est quand même plus simple», avait-il dit en rentrant de Berlin après un dîner d'adieu avec la chancelière allemande Angela Merkel. C'est lui qui avait lancé la carrière politique de ce haut fonctionnaire devenu banquier d'affaires en le choisissant comme conseiller économique en 2012, avant qu'il ne devienne ministre de l'Economie en 2014. La victoire de M. Macron à la présidentielle, le 7 mai, a bouleversé le paysage politique français, au terme d'une campagne électorale à rebondissements marquée par le score historique de l'extrême droite, l'élimination tout aussi historique des partis traditionnels, droite et gauche, et les profondes fractures d'un pays divisé entre perdants et gagnants de la mondialisation. Honneur au drapeau, hymne national, revue des troupes dans le parc et 21 coups de canon avaient complété le cérémonial qui suit un protocole extrêmement précis. M. Macron devait ensuite partir pour l'Arc de Triomphe déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu, qui représente tous les soldats tués au cours de la Première guerre mondiale. Le nouveau président doit encore désigner sans doute aujourd’hui son Premier ministre, selon le calendrier évoqué par son entourage, avant de former son gouvernement, premier test de sa capacité à rassembler. Le centriste qui prône une Europe à la fois «conquérante» et protectrice doit aussi aujourd’hui se rendre à Berlin, son premier déplacement à l'étranger, pour rencontrer Angela Merkel. La chancelière a souligné lors d'une précédente rencontre leurs nombreuses «convergences» de vue. François Hollande a préparé discrètement sa sortie. Mais contrairement à Nicolas Sarkozy (droite) qu'il avait remplacé en 2012, cet homme de 62 ans s'est gardé d'annoncer son retrait de la vie politique. Il assuré hier qu'il laissait «la France dans un état bien meilleur que celui que j'ai trouvé», au départ de son prédécesseur de droite, Nicolas Sarkozy, en 2012.

Macron, le réformateur ?

Ambitieux, audacieux et volontaire, Emmanuel Macron est devenu hier, à 39 ans, le plus jeune président français, au terme d'une ascension éclair qui a chamboulé les partis et les habitudes électorales. «En une année nous avons changé le paysage de la vie politique française», lance-t-il après sa victoire au premier tour. «Ce que nous avons fait (...) n'a ni précédent, ni équivalent, tout le monde nous disait que c'était impossible», insiste-t-il le 7 mai. Au point que certains parlent de «hold-up» du siècle, de «braquage démocratique», avec une «stratégie méthodique de conquête de pouvoir». La candidature de cet ancien inspecteur des finances, ancien banquier d'affaires, qui fut brièvement ministre mais jamais élu auparavant, en fait sourire plus d'un lorsqu'il l'annonce en novembre dernier, moins de trois mois après sa démission du gouvernement, huit après le lancement de son «mouvement», En Marche! EM n'est même pas un parti et de plus arbore ses initiales... Les railleries, les prédictions de défaite s'accumulent. La candidate de l'extrême droite Marine Le Pen, qu'il battra sèchement avec 66,2% des voix, ironise sur un «candidat plexiglas», que le regard traverse faute de contenu. Aux yeux de ses partisans, son inexpérience annonce la «rupture» qu'il revendique, une ligne ni à droite, ni à gauche, libérale en économie comme sur les sujets de société, résolument pro-européenne, avec un prisme franco-allemand. En bref, une «révolution» —titre de son livre programme— pour une «société à la fois efficace et juste». «Néo- libéral», «illusionniste», «gourou» : ses opposants, de tous bords, lui reprochent le flou de son projet. Lui parle de «contrat avec la nation».

C'est en 2012 que cet homme aux yeux bleu perçants, tiré à quatre épingles, entre en scène comme conseiller économique du président Hollande. Ce dernier lui propose deux ans plus tard le ministère de l'Economie. Il demande une heure de réflexion: «Je voulais être sûr d'être libre et de pouvoir agir», dira-t-il ensuite. Cette liberté revendiquée entraîne une certaine solitude, qu'il cultive : «Décider suppose de la solitude. Sinon vous décidez ce que les autres vous disent», explique ce philosophe de formation, élève brillant des plus grandes écoles françaises, féru de littérature. S'il prend ses décisions seul, dépitant parfois ses proches, il donne l'impression d'écouter ses interlocuteurs. «Il joue à fond l'empathie», pour le quotidien Le Parisien. En campagne, il répond, l'air concentré, à toutes les questions des électeurs et ne recule pas devant les publics hostiles : les salariés d'une usine bientôt délocalisée dans le nord, des anciens de l'Algérie française dans le Sud... Un casse-tête pour ses gardes du corps. «Je ne serai jamais en sécurité parce que le pays est comme ça aujourd'hui. (...) Il faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois. (...). Si vous écoutez les mecs de la sécurité (...) vous êtes en sécurité mais vous êtes mort», dit-il dans un documentaire sur sa campagne. Pour cette aventure, il travaille d'arrache-pied avec une équipe souvent jeune, appuyée de bénévoles, et bien sûr, son épouse Brigitte, 64 ans, avec laquelle il forme un couple fusionnel. Pour son équipe, il est «le chef». L'ambiance de son quartier général rappelle l'esprit «start-up» dont il dit s'inspirer, y compris pour lever ses fonds de campagne. Celui qui se réfère souvent à la culture des entreprises du numérique -au point d'être qualifié de «manager du changement», a séduit un électorat plutôt urbain, aisé, éduqué. L'extrême droite convainc mieux les perdants de la mondialisation.