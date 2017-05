Algérie - Royaume-Uni : Perspectives économiques après le Brexit

L’intérêt des autorités britanniques pour l’élargissement de la coopération, économique notamment, avec l’Algérie, s’est manifesté après la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne (BREXIT). Une décision prise à la faveur d’un référendum organisé le 23 juin 2016 en entérinée avec l’activation, le 30 mars 2017, de l’article 50 du traité de Lisbonne. Aussi, cette volonté de renforcer et de diversifier les domaines de la coopération a été exprimée, par les deux pays, à l’issue de visites officielles, effectuées dans notre pays, par des personnalités britanniques.

Dans ce contexte, l’agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), en

partenariat avec le Conseil d’affaires algéro-britannique (UKABC) et avec la participation de l’ambassade de la Grande-Bretagne à Alger, organise une journée d’information sur «le marché du Royaume-Uni : perspectives après le BREXIT et opportunités d’exportations», le 17 mai courant. Un événement qui a pour objectif de «faciliter et maximiser les flux commerciaux et à créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d’investissement entre l’Algérie et le Royaume-Uni, notamment après sa sortie de l’Union européenne », expliquent les organisateurs de cette journée. Les dirigeants de PME et d’entreprises algériennes intéressés par le marché britannique auront l’opportunité de s’enquérir des possibilités et moyens d’exporter leurs produits vers le Royaume-Uni mais aussi de nouer des partenariats dans le secteur industriel.

Le 2e forum d’affaires algéro-britannique qui a regroupé, le 22 Mai 2016, à Alger, quelques 500 opérateurs économiques des deux pays aura, dans ce sens, ouvert de nouvelles perspectives d’investissement en dehors du secteur de l’énergie qui demeure prédominant.

En effet, le Royaume-Uni qui demeure un partenaire potentiel de notre pays dans l’industrie pétrolière a affiché sa disponibilité à diversifier ses échanges économiques avec l’Algérie, à l’occasion de ce forum.

Le ministre de l’Industrie et des mines, Abdeslam Bouchouareb, avait déclaré, à ce propos que, le partenariat avec les Britanniques devrait s’inscrire «en droite ligne» avec la stratégie du gouvernement en matière de diversification de l’économie nationale appelant les entreprises britanniques à saisir les opportunités d’investissements dans les industries électriques et électroniques, la mécanique et les systèmes de transport, les industries du numérique, la valorisation des ressources naturelles et les industries manufacturières. Essentiellement confinée dans le secteur des hydrocarbures, la coopération entre les deux pays devrait ainsi s’orienter vers d’autres secteurs, en particulier, l’agriculture, l’industrie, et les énergies renouvelables.

D. Akila