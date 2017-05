Production de lait cru : Signature d’un accord Giplait-CNMA

Encore un de plus. Pas le dernier. Le directeur de la Caisse nationale de mutualité agricole, Cherif Benahbilès, annonce la signature, d’ici la première semaine de juin tout au plus, d’un accord avec Giplait. En effet, le groupe industriel place de gros investissements dans la récolte et la transformation du lait. Le partenariat qui intervient à point nommé, s’inscrit en droite ligne avec la démarche gouvernementale visant à mettre fin au problème de la pénurie du lait.

Dans ce contexte, Giplait, précise M. Benahbilès, «financera des éleveurs pour l’achat des vaches laitières et aller vers le lait cru». Pour son plan de développement, le Groupe va investir dans l’amont de la filière lait avec la création durant l’année en cours d’une filiale spécialisée dans l’élevage de bovins laitiers et la production de lait de vache. Sa restructuration relevant du secteur de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, a induit une fusion de ses 15 filiales pour en constituer cinq entités actuellement dont deux à l’Est, une au Centre et deux à l’Ouest du pays. L’Agro élevage sera donc la sixième filiale du groupe dont la principale mission est de transformer les 19 fermes pilotes en fermes modernes de production de lait de qualité. Pour développer ces fermes, Giplait compte associer les instituts et les centres techniques spécialisés tel que le Centre national d’insémination artificielle et de l’amélioration génétique (Cniaag) notamment pour le développement des pépinières de génisses. L’objectif étant de permettre aux éleveurs d’acheter des génisses à haut potentiel au niveau local au lieu de les importer. En parallèle à cette nouvelle mission, Giplait continuera de produire du lait pasteurisé conditionné en sachet. Par ailleurs, Lait et Giplait compte lancer cette année de nouveaux produits dont le lait pasteurisé conditionné en carton fait à base de lait de vache et qui sera vendu à prix libre entre 55 et 60 DA/litre. «C’est un produit de bonne qualité puisqu’il va garder toutes ses qualités organoleptiques. Cela va nous permettre de changer le modèle de consommation des Algériens habitués à prendre du lait fabriqué à base de la poudre importée. D’autre part, répondant à nos questions, M. Benahbilès, précise que la Cnma, présente sur plusieurs fronts se positionne dans le secteur agro-industriel comme un outil de sécurisation de l’investissement et d’accompagnement. Et se démarque de par sa stratégie et la mise en place de nouveaux produits d’assurances, appuyé par un travail de proximité ininterrompu. Outre Giplait, la Cnma a déjà conclu avec la Laiterie des Frères Benaoula à Mazouna (wilaya de Relizane), une convention de partenariat d’assurance basée sur la prise en charge des risques liés à l’élevage du cheptel bovin, qui aura un impact positif sur la gestion des activités des éleveurs adhérents et ce, par une meilleure sensibilisation aux risques de production et le suivi et le respect des normes d’élevage qui permettra d’améliorer les rendements et d’atteindre les objectifs visés. Avec le Groupe Lacheb, la Cnma travaille sur la prise en charge des risques liés à la gestion des activités des agriculteurs, la mise en place conjointe d’actions de sensibilisations consacrées aux risques de production, le suivi et le respect des normes d’élevage.

M. Benahbilès avait souligné que l’assurance agricole s’est bien développée notamment pendant les trois dernières années. Les agriculteurs y adhèrent massivement. Des agences s’ouvrent à travers le territoire dans le cadre de travail de proximité. En termes de chiffres, «la Cnma est à hauteur de 20% de pénétration, une statistique qui ne dépassait pas les 7% en 2014».

Fouad Irnatene