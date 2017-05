Assemblée parlementaire de la Méditerranée : Développement durable et opportunités d’emploi

Le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a participé, à Rome, aux travaux de la 13e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (AP-UPM), lesquels ont été consacrés à l'examen du thème «Développement durable et opportunités d'emploi en Méditerranée», et couronnés par plusieurs recommandations.

Le communiqué du Conseil de la nation précise que les travaux qui se sont déroulés au siège de la Chambre italienne des représentants, ont été couronnés par l'adoption des recommandations des 5 commissions (Commission politique, de la sécurité et des droits de l'homme, Commission pour la promotion de la qualité de vie, les échanges entre les sociétés civiles et la culture, Commission des affaires économiques et financières, des affaires sociales et de l'éducation, Commission des droits de la femme dans les pays euro-méditerranéens, Commission de l'énergie, de l'environnement et de l'eau).

Par ailleurs, la session plénière a adopté le procès-verbal de réunion de la 12e session tenue en mai 2016 à Tanger.

A la clôture des travaux, la présidence tournante est passée de l'Italie à l'Egypte.



Entretien avec Mme Laura Boldrini



Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s'est entretenu à Rome avec la présidente de la chambre italienne des députés, Laura Boldrini, a indiqué un communiqué du Conseil. L'entretien qui s'est tenu en marge des travaux du 4ème Sommet des présidents des Parlements membres de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (l'AP-UPM) a permis d'évoquer "l'état des relations entre les parlements des deux pays et les voies de leur renforcement". "Les questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international" ont été également abordées à l'occasion.

A cet égard, M. Bensalah avait affirmé vendredi, dans une allocution prononcée à ce sommet, que "la prise de conscience croissante des risques sécuritaires, dans l'espace euro-méditerranéen est une conviction partagée par tous, devrait nous inciter à plus de coordination et à une solide coopération, au plus haut niveau, entre les deux rives de la Méditerranée, pour pouvoir enfin éradiquer le terrorisme". "Aujourd'hui comme par le passé, nous insistons sur la nécessité d’établir des normes de coopération dans le cadre de la stratégie globale des Nations unies et des mécanismes régionaux", avait-il dit, soulignant que "la sécurité est une condition essentielle pour assurer la stabilité et le développement".