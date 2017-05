Réfugiés sahraouis : Le CRA en première ligne

Le vice-président du Croissant-Rouge algérien (CRA), Mohamed Laid Agouni, a indiqué hier à Souk Ahras que cet organisme "exécute les programmes humains de l’Etat algérien en faveur des réfugiés sahraouis dans des camps d’été, supervisés par les Nations Unies". S’exprimant lors d’une journée "Portes ouvertes" sur les activités du CRA, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la Croix et du Croissant rouges, le même responsable a précisé que le Croissant-Rouge algérien oeuvre pour "la relance de l’esprit de la solidarité historique connue chez les Algériens avec tous les peuples opprimés". Lors de cette manifestation, tenue en présence de 30 étudiants sahraouis et autres tunisiens et yéménites, M. Agouni a ajouté que des aides humanitaires ont été acheminées vendredi vers l’Irak, ce qui renseigne, a-t-il dit, sur "le rôle du CRA comme partenaire de l’Etat algérien dans l’exécution des programmes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika".

Le CRA s’emploie, à travers sa présence sur le terrain, "à afficher sa solidarité avec les peuples opprimés dans les crises, les guerres et les conflits, comme en Libye, au Sahara occidental ou au Mali, à travers des actions de solidarité", a indiqué le même responsable.

A l’approche du mois de Ramadhan, l’antenne locale du CRA s’emploie à élargir le cercle de ses activités et à relancer l’esprit de l’entraide entre les citoyens, a-t-il soutenu, ajoutant que le CRA oeuvre à respecter ses programmes d’aide et de soutien aux démunis dans ce genre d’occasions. Le CRA oeuvre également en prévision du mois sacré à élargir son cercle d’actions de solidarité avec la communauté algérienne établie en Tunisie de la ville d’El Kef vers la capitale tunisienne et dans la ville de Gafsa notamment. Pour sa part, le représentant des étudiants sahraouis de l’université de Souk Ahras, Fekou Hamdene Mebarak, a précisé que l’étudiant sahraoui s’emploie à faire connaître la cause sahraouie et à sensibiliser le monde quant à la situation des réfugiés et celle de ceux qui vivent dans les territoires occupés du Sahara occidental et subissent au quotidien tortures et assassinats.

Cette journée "Portes ouvertes" à laquelle ont assisté des représentants du CRA des wilayas de Tébessa, d’Annaba, d’El Tarf et de Guelma, a été marquée par l’organisation d’une exposition qui met en exergue l’histoire et les activités de cet organisme depuis sa création en 1956. Une grande affluence a également caractérisée cette manifestation, où les visiteurs ont observé des haltes devant les stands du Croissant-Rouge algérien dans ses actions de premiers secours et de gestion des catastrophes particulièrement. (APS)