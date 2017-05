Commission de l’UA M. : Moussa Faki Mahamat en visite de travail à Alger

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a entamé hier après-midi une visite de travail à Alger. M. Mahamat a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediène par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Dans une déclaration à la presse, M. Faki a indiqué que sa visite en Algérie sera l'occasion de faire un tour d'horizon avec les responsables algériens sur les voies et moyens de réaliser la vision contenue dans l'Agenda 2063 pour "une Afrique intégrée, prospère et en paix". "Nous avons un agenda très ambitieux à la dimension des capacités et potentialités dont dispose l'Afrique", a-t-il précisé. M. Faki a salué, dans ce sens, les "positions constantes" de l'Algérie qui a contribué "de manière significative" à la lutte de libération du continent et à la construction de l'unité africaine. L’Agenda 2063, initié en 2013 par l'UA, se veut à la fois une vision et un plan d`action, mais aussi un appel à l’engagement de la société africaine à "oeuvrer ensemble pour bâtir une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun". Il ambitionne de faire de l’Afrique un continent "prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable". (APS)