AFRIPOL : première assemblée générale à Alger

La première assemblée générale du Mécanisme de coopération policière africaine (Afripol) se tiendra à partir d’aujourd’hui et pour une durée de trois jours à Alger, un évènement qui marquera "l'institution effective" de ce mécanisme, a indiqué hier un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). L'assemblée générale, organisée par la DGSN et la Commission de l'Union africaine (UA), intervient après l'adoption des statuts d'Afripol, lors de la 28e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier dernier, relève-t-on de même source. Au cours de cette réunion, il sera procédé à "l'examen des projets des règlements intérieurs de l'assemblée générale et du comité directeur, à la mise en place des membres du comité directeur d’Afripol ainsi qu'à la définition des cadres généraux de coopération pour les institutions de police aux niveaux national, régional, continental et international", est-il précisé dans le communiqué. Outre les chefs de police africaines, assisteront à cette 1ère assemblée générale, les responsables des institutions policières régionales et internationales. (APS)