Responsabilité collective

L'espace euro-méditerranéen est une jonction entre le continent africain qui subit une pression multiforme (sécuritaire, écologique, sociale, économique..) et le Nord "opulent" même si le modèle social de ce dernier s'essouffle sous les coups de boutoirs de mouvements populistes. Comment mettre en place une politique de voisinage qui ne pompe pas la force vive des pays du Sud au profit des pays du Nord ? Comment mettre en place une coopération qui tienne compte des intérêts des uns et des autres pour transformer la Méditerranée en espace apaisé et éviter la réédition de drames et de tragédies de ces boat people qui se perdent en mer ? Commencer par la stabilité sociale, institutionnelle, ensuite lancer les bases d'un développement inclusif et, enfin, asseoir une démarche économique et politique sur le mode de la négociation et de la gouvernance le tout inséré dans des rapports interétatiques qui vont dans l'intérêt des peuples. Par un curieux hasard, le plus grand pays du continent qui affiche un PIB de plus de 150 milliards de dollars en 2016 malgré le repli des cours de pétrole qui font l'essentiel de ses rentrées en devises a traversé des épreuves qui peuvent être une source d'enseignement pour de nombreux pays. On parle de notre pays. L'Algérie se devait d'abord d'éteindre le feu de la violence, ensuite stabiliser les populations qui avaient quitté leurs domicile et terre sous la menace terroriste, relancer la machine économique réduite en cendres par les attentats et déstructuré par la faiblesse du financement. Aujourd'hui, il s'agit d'une simple page d'histoire puisque nos défis sont d'une tout autre nature. Sécuriser nos frontières et poursuivre la réindustrialisation de notre tissu économique dans un environnement que la législation essaie de rendre attractif. "L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique du Nord et d'Afrique, l'une des plus grandes économies en Afrique du Nord et au Moyen-Orient qui possède des potentialités lui permettant de réaliser un meilleur avenir", a estimé le président d'honneur d'ABBC, Sherard Cowper-Coles, "Une puissance en devenir, selon la Banque mondiale, qui note régulièrement le niveau de notre développement humain. Pas plus tard qu'hier, la Banque mondiale a félicité notre gouvernement pour ses réalisations sociales et a confirmé son soutien pour le nouveau modèle de croissance économique du pays. Ceci dit, aucun pays ne vit en autarcie. La sécurité est une condition essentielle pour assurer la stabilité et le développement, a remarqué, fort à propos, à Rome le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, précisant que la prise de "conscience croissante" des risques sécuritaires, dans l'espace euro-méditerranéen incite à "plus de coordination" et à une solide coopération, pour pouvoir éradiquer le terrorisme. Force est de constater que cette coopération, tout au moins sur les rives sud de la Méditerranée peine à trouver ses marques parasitée par au moins trois ralentisseurs. La production de cannabis à des niveaux inquiétants qui pollue les relations entre Etats, les narco-trafiquants et les passeurs qui ont passé un deal avec les groupes terroristes et, enfin, les politiques dévastatrices au Maghreb (notamment en Libye, au Maroc et au Sahara occidental occupé) par certains pays européens.

Mohamed Koursi