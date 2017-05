Grand angle : La réponse coule de source

La forme interrogative que le Comité spécial de la décolonisation de l’ONU, dit Comité des 24, a adoptée pour formuler le thème de son séminaire régional des Caraïbes qui se tiendra du 16 au 18 mai à Kingstown (Saint-Vincent et les Grenadines) n’est certainement pas appropriée dès lors qu’il s’agit pour ses membres d’examiner la situation des 17 territoires non autonomes à décoloniser. Le séminaire de cette année sera tenu sous le thème : « Mise en œuvre de la troisième décennie de l’élimination du colonialisme : l’avenir de la décolonisation dans les territoires non autonomes : quelles perspectives ? », a indiqué l’ONU. Que le Comité fasse le bilan de ses activités est tout à fait compréhensible, du moment qu’il est tenu de rendre des comptes, mais qu’il puisse s’interroger sur les perspectives l’est moins. Et pour cause, il ne peut y avoir une autre démarche à préconiser que celle qui conduit à l’indépendance de ces territoires. Pour rappel les 17 territoires non autonomes inscrits à la liste du Comité spécial sont le Sahara occidental, Gibraltar, Iles Falkland (Malvinas), Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Anguilla, Bermudes, Iles Vierges britanniques, Iles Caïmans, Iles Turques et Caïques, Iles Vierges américaines, Guam, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène, Tokelau et Samoa américaines. Une voie revendiquée par des représentants des territoires non autonomes parfois au prix d’une lutte menée par leurs peuples et que le Comité est censé faciliter d’autant qu’elle est balisée par les résolutions onusiennes.

Le cas du Sahara occidental est dans ce sens révélateur. En lutte pour son indépendance depuis 40 ans, le peuple sahraoui attend de l’ONU qu’elle puisse imposer à la partie marocaine le respect de ses propres résolutions qui appellent à la tenue d’un référendum d’autodétermination. Mais à ce jour cette perspective, la seule qui réponde à la volonté du peuple sahraouie et se conforme à celle de la communauté internationale n’a pas pu se concrétiser. Que va recommander le Comité des 24 à l’issue de sa réunion prévue du 12 au 23 juin prochain qui sera consacrée à l’examen de la situation au Sahara occidental ? Ce qui est sûr c’est que cette rencontre constitue une occasion propice pour accélérer la mise en œuvre du processus de décolonisation en soulignant le droit du Sahara occidental à décider de son destin à travers l’organisation d’un référendum sous l’égide de l’ONU. Il ne peut y avoir d’autre solution quand bien même le Maroc tente à travers ses opérations de lobbyings de faire retarder cette échéance inévitable.

Nadia K.