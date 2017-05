Investiture du nouveau président en France : Premières tensions pour Macron

Le jeune président centriste, Emmanuel Macron, qui prend officiellement ses fonctions aujourd’hui a affronté les premières tensions au sein de son camp, alors que se profile la bataille décisive des législatives françaises en juin. Ce devait être le premier signe fort du renouvellement prôné par le président de 39 ans, élu le 7 mai : la présentation d’une liste de candidats aux législatives qui incarne le changement et l’équilibre entre gauche et droite.

Mais l’annonce jeudi de ce premier contingent de 428 aspirants députés sur les 577 que doit présenter le mouvement présidentiel La République en marche avant le dépôt légal des candidatures le 19 mai, a été brouillée par des erreurs et les vifs reproches adressés par un allié important du président, le centriste historique François Bayrou. « La liste des investitures publiées (...) est celle du mouvement politique En Marche !, elle n’est en aucun cas celle à laquelle le MoDem a donné son assentiment », avait déclaré le président du MoDem, seul parti français avec lequel M. Macron a passé un accord politique au cours de la campagne présidentielle. Plusieurs noms avaient déjà été ajoutés jeudi soir à la première liste. A l’issue d’un bureau exécutif de son parti, M. Bayrou, 65 ans, a annoncé vendredi soir avoir trouvé un projet d’accord « solide et équilibré » avec La République en marche.