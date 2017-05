Le président américain intime le silence à l’ex-directeur du FBI : Comme un air de Watergate…

Le président Donald Trump a publiquement intimé à l’ex-directeur du FBI, James Comey, de ne pas faire fuiter d’informations dans la presse sur les circonstances confuses de son limogeage, un événement rarissime qui continue de semer le trouble aux Etats-Unis.

Depuis qu’il a congédié le premier policier des Etats-Unis, mardi dernier, le dirigeant républicain n’a rien fait pour rassurer ses critiques qui craignent une tentative d’intimidation ou une déstabilisation de la police fédérale et, plus généralement, de la Justice, dont le FBI dépend. Selon l’institut Gallup, 46% des Américains désapprouvent la décision, contre 39% qui l’approuvent. « James Comey ferait bien d’espérer qu’il n’existe pas d’‘‘enregistrements’’ de nos conversations avant qu’il ne commence à faire des révélations à la presse !», a tweeté M. Trump vendredi matin, en employant le mot de « leaks », ces fuites qu’il déteste particulièrement. Il n’a pas précisé quelles conversations étaient concernées mais, la veille, il a décrit dans une interview un dîner et deux coups de téléphone avec James Comey depuis son arrivée au pouvoir.

La mention d’enregistrements a immédiatement agité toute la capitale, politiques et médias se demandant si le milliardaire enregistrait ses conversations privées, comme son prédécesseur Richard Nixon (1969-1974). L’ancien président républicain avait, pendant plus de deux ans, fait secrètement installer des micros dans le Bureau ovale et d’autres pièces pour enregistrer automatiquement toute conversation, en plus de ses coups de téléphone. Cette manie se retourna contre lui dans le scandale du Watergate. Interrogé plusieurs fois vendredi sur l’existence ou non d’un système d’enregistrement, le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a répondu d’une phrase laconique : « Le président n’a rien d’autre à ajouter ». Sans confirmer ni démentir. « Ce n’est pas une menace. Il a seulement mis en avant des faits. Des proches de M. Comey ont confié au New York Times, que Donald Trump lui aurait demandé de lui promettre sa « loyauté », ce qu’il aurait refusé. La Maison-Blanche conteste cette version. Sean Spicer, en tout cas, a affirmé que le tweet sur M. Comey n’était « pas une menace ».

Les réactions outrées ont fusé dans le camp adverse, et le malaise au sein du « Grand Old Party » était palpable. La hiérarchie républicaine au Congrès a certes fait bloc derrière lui. Aucun des responsables du Congrès n’a politiquement intérêt à faire tanguer la barque encore un peu plus. Coupant court aux spéculations, les ténors républicains ont opposé une fin de non-recevoir à la principale revendication du camp démocrate : la nomination d’un procureur spécial pour enquêter sur les liens présumés entre des membres de l’équipe de campagne Trump et la Russie.

En attendant, c’est comme un climat de Watergate qui plane au-dessus de Washington.

M. T. et agences