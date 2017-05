Lors de sa visite fin mai dans le Moyen-Orient : M. Trump s’exprimera sur le droit à l’autodétermination du peuple palestinien

Le Président américain Donald Trump s’exprimera sur le droit à l’autodétermination des Palestiniens, lors de sa première visite qui le conduira au Moyen-Orient plus tard, ce mois de mai, a annoncé un officiel américain. «Avec le président Abbas (de Palestine), il exprimera son soutien à la dignité et l’autodétermination des Palestiniens», a affirmé, lors d’un point de presse à la Maison-Blanche, Herbert Raymond McMaster, conseiller à la sécurité nationale, ajoutant que M. Trump réaffirmera également le «lien inébranlable» entre les États-Unis et Israël. Interrogé sur une possible rencontre entre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, et le président palestinien, Mahmoud Abbas, organisée par M. Trump, le conseiller à la sécurité a indiqué qu’aucun plan définitif n’avait encore été fixé. «La manière dont il s’entretiendra avec eux dépendra évidemment du président, et de ces leaders. Mais il rencontrera ces deux leaders là-bas, dans le cadre de cette visite», a assuré M. McMaster. Il a noté que M. Trump se rendra au Moyen-Orient après sa visite en Arabie saoudite, prévue le 19 mai, au cours de laquelle il encouragera les partenaires arabes et musulmans à «prendre des mesures courageuses et nouvelles», pour contrer le terrorisme.