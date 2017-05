Attaques informatiques à travers le monde : Une ampleur sans précédent

Une vague de cyberattaques «sans précédent», selon Europol, frappait hier une centaine de pays, affectant le fonctionnement de nombreuses entreprises et organisations, dont les hôpitaux britanniques et le constructeur français Renault.

De la Russie à l’Espagne et du Mexique à l’Australie, des dizaines de milliers d’ordinateurs ont été infectés vendredi dernier par un logiciel de rançon exploitant une faille dans les systèmes Windows, divulguée dans des documents piratés de l’agence de sécurité américaine NSA.

Le service public de santé britannique (NHS), cinquième employeur du monde avec 1,7 million de salariés, semble avoir été la principale victime — et potentiellement la plus inquiétante en mettant en danger des patients — de ces attaques. Mais il est loin d’être le seul. Le constructeur automobile français Renault a indiqué hier à l’AFP avoir été affecté et des sites de production étaient à l’arrêt en France mais aussi en Slovénie, dans la filiale de Renault, Revoz. La Banque centrale russe a annoncé hier que le système bancaire du pays avait été visé par la cyberattaque, ainsi que plusieurs ministères, et que les pirates avaient tenté de forcer les installations informatiques du réseau ferroviaire. Le géant américain de livraison de colis FedEx ou encore la compagnie de télécoms espagnole Telefonica ont également été affectés. La compagnie ferroviaire publique allemande est également concernée. Alors que des panneaux d’affichages en gare ont été hackés, la Deutsche Bahn a toutefois certifié que l’attaque n’avait aucun impact sur le trafic. Selon la société de sécurité informatique Kaspersky, la Russie est le pays qui a été le plus touché par ces attaques. L’attaque est « d’un niveau sans précédent » et « exigera une investigation internationale complexe pour identifier les coupables », a indiqué hier l’Office européen des polices Europol dans un communiqué. Les ministres des Finances du G7, réunis hier à Bari (sud-est de l’Italie), devaient annoncer une coopération renforcée pour lutter contre le piratage informatique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni étant chargés de mener une cellule de réflexion pour mettre au point une stratégie internationale de prévention. Le risque représenté par les attaques informatiques pour les économies et les systèmes financiers des sept pays les plus riches de la planète était déjà au menu de la réunion.

R. I.