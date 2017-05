Éclairage : Du progrès social

A l’issue de la visite effectuée par une délégation de la Banque mondiale, cette institution financière internationale a félicité le gouvernement algérien pour ses réalisations sociales, y compris les mesures importantes prises pour améliorer le bien-être de la population, éliminer les bidonvilles et réduire la pauvreté de façon plus générale et a confirmé son soutien pour le nouveau modèle de croissance économique du pays. Il convient de rappeler que longtemps, l’Algérie avait oublié son industrie, mais la dégradation de la balance commerciale a persuadé le gouvernement de remettre d’abord l’industrie à l’honneur, dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau modèle de croissance qui a pour objectif principal la diversification de l’économie bien que la conjoncture soit devenue moins porteuse. Aujourd’hui force est de constater que le visage du pays a profondément changé. Les sociétés de bâtiment et de travaux publics ne se sont jamais aussi bien portées comme au cours de ces dernières années. Le pays est un chantier à ciel ouvert. Infrastructures, logements et grands projets urbains ont été réalisés ou en cours de réalisation à travers tout le territoire. Cette politique des grands travaux, financés à coups de centaines de milliards par le budget public, a été l’un des principaux moteurs de la croissance économique du pays. Elle a surtout favorisé l’émergence d’une classe moyenne dynamique. Ainsi, en maintenant bon an mal an le cap de la croissance, le gouvernement s’est attaqué aux grands défis sociaux, malgré la faiblesse des cours mondiaux du pétrole, outre une croissance hors hydrocarbures qui s’est ralenti et une inflation qui s’est accélérée. Cela dit, la baisse du taux de croissance du PIB par habitant pourrait avoir des répercussions négatives sur le bien-être des ménages. C’est que le rythme de l’activité économique algérienne devrait se ralentir à moyen terme. Le taux de croissance du PIB réel devrait atteindre, en moyenne, 1,2% durant la période 2017-2019. La révision à la baisse des projections de la croissance par rapport aux projections de l’automne 2016 est due à l’annonce de l’assainissement des finances publiques et au ralentissement de la croissance de la production d’hydrocarbures. Durant la période 2017-19, un faible accroissement (2,5 %) de la production d’hydrocarbures dû à l’entrée en production de nouveaux puits et à une correction positive des cours du pétrole atténueront les répercussions négatives sur les secteurs réels hors pétrole des mesures de rééquilibrage des finances publiques et du compte courant. Dans ce sens, les perspectives économiques à moyen terme dépendent de la poursuite de politiques macroéconomiques saines et d’une accélération des réformes structurelles. Il est possible que l’émergence de nouveaux relais de croissance dans les secteurs d’exportation à plus forte valeur ajoutée et le développement des activités des entreprises. C’est dans ce sens que le Premier ministre a exprimé, lors de la dernière rencontre tripartite, l’ambition de l’Algérie d’atteindre un niveau de développement avancé, soutenu par un secteur privé qui peut jouer le rôle de locomotive.

Farid Bouyahia