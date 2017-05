Banque mondiale - Algérie : soutien au nouveau modèle économique

La Banque mondiale a félicité le gouvernement algérien pour ses réalisations sociales, et a confirmé son soutien pour le nouveau modèle de croissance économique du pays, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié hier, à l’issue de la visite effectuée par une délégation de cette institution financière internationale.

«La délégation (de la Banque mondiale) a félicité le gouvernement (algérien) pour ses réalisations sociales, y compris les mesures importantes prises pour améliorer le bien-être de la population, éliminer les bidonvilles et réduire la pauvreté de façon plus générale », précise le communiqué. Par ailleurs, la délégation de l’institution de Bretton Woods a précisé que sa visite effectuée récemment en Algérie visait essentiellement « à avoir une meilleure idée de la dynamique actuelle ainsi que pour évaluer les interventions de la Banque mondiale sur le terrain et à réitérer notre soutien à l’ambitieux nouveau modèle économique algérien », note le communiqué en citant le porte-parole de cette délégation, Merza Hassan.

« Nous suivons de près la mise en œuvre par l’Algérie de son nouveau programme Vision 2035, car il pourrait servir de modèle à plusieurs pays que nous représentons », a ajouté M. Hassan cité par le communiqué. Il s’agit aussi de « mieux comprendre le contexte et les priorités de développement du pays et d’évaluer la qualité du partenariat entre l’Algérie et la Banque mondiale et du potentiel de renforcer ce soutien », poursuit la même source. En outre, la BM a exprimé « son appréciation pour la contribution algérienne de 25 millions de dollars au Fonds de l’Association internationale pour le développement », filiale de la BM et principal instrument de cette institution pour soutenir les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Pour rappel, cette délégation de la BM était composée de dix directeurs exécutifs, représentant 100 des 189 pays membres du Groupe de la Banque mondiale qui ont participé à une tournée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Au cours de sa visite, la délégation a été reçue par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, dont l’entretien a porté essentiellement sur l’évolution économique récente du pays ainsi que des mesures prises par le gouvernement pour atténuer l’impact négatif de la baisse des prix du pétrole. A ce propos, M. Hassan avait déclaré que la délégation avait pu « discuter de la vision du gouvernement pour un nouveau modèle de développement basé sur une diversification économique améliorée » pour accélérer la croissance et créer des emplois : « Nous fournirons à l’Algérie tout le soutien nécessaire », a-t-il avancé. Pour sa part, M. Sellal avait tenu à réitérer à ses hôtes « la détermination des autorités algériennes à poursuivre la mise en œuvre du nouveau modèle économique susceptible de contribuer à créer les meilleures conditions d’atteindre l’émergence et de contribuer à diversifier l’économie nationale tout en rationalisant les dépenses budgétaires ». Au cours de leur séjour à Alger, les représentants de la BM ont également rencontré le ministre des Finances, Hadji Baba Ammi, le wali d’Alger ainsi que de jeunes entrepreneurs et des représentants de la société civile.

Les directeurs exécutifs ont également interagi avec les start-up des TIC au Cyberpark de Sidi Abdallah et ont noté « le potentiel important du tourisme algérien étant donné le précieux patrimoine culturel et historique découvert lors d’une visite au musée moderne d’art et à la Casbah ».

Pour Mme Marie Françoise Marie-Nelly, directrice pour les pays du Maghreb et Malte à la BM, « la rencontre avec la société civile, les femmes et les jeunes du pays est toujours une expérience très enrichissante. Nous encourageons et valorisons leurs voix et leurs contributions constructives au pays. Les différentes perspectives présentent un intérêt particulier pour cette délégation de directeurs Exécutifs, représentant l’Amérique du Sud, l’Asie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et l’Afrique subsaharienne ».