Université de Bordj Bou-Arréridj : Suspension de la grève des étudiants

Au cours d’une conférence de presse animée conjointement par le recteur de l’université Bachir-Ibrahimi, le directeur des œuvres universitaires de la wilaya et les représentants des étudiants, la décision de suspendre la grève pour protester contre la faiblesse du transport a été prise. Les cours peuvent désormais reprendre au sein de la structure qui a été perturbée pendant plusieurs jours par ce mouvement.

L’accord signé par les trois parties stipule également de revoir la carte du transport universitaire à travers la wilaya, et d’offrir aux étudiants des différentes localités, le choix entre la résidence ou le transport dès la prochaine rentrée.

Les membres du collectif ont tenu, aussi, à souligner que leur mouvement n’avait pas de visée politique.

Le recteur de l’université a, pour sa part, reconnu la nécessité de l’amélioration des conditions de transport et d’hébergement des étudiants qui ne manquent pas d’influer sur leur rendement pédagogique. Ils les a rassurés sur sa disponibilité à régler les problèmes qui se posent sur ce plan, et insisté sur la protection des étudiants contre les agressions. Le directeur des œuvres universitaires a fait savoir que ces problèmes sont hérités des anciennes gestions des œuvres universitaires. Il a demandé plus de temps, pour assainir toutes les situations et démarrer la prochaine rentrée dans de meilleures conditions.

Il a expliqué que 10.300 étudiants bénéficient du transport organisé en 41 lignes, dont 20 urbaines et 21 semi-urbaines.

