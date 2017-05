Tizi Ouzou : Convention de partenariat université/FCE

Une convention-cadre de partenariat entre l’université Mouloud- Mammeri, et le Forum des chefs d'entreprise a été signée, hier à l’auditorium du campus universitaire Hasnaoua de l’UMMTO, par le recteur, Ahmed Tessa, et le président du bureau de wilaya du FCE, Mohamed Siad. Lors de la cérémonie de signature, le recteur a indiqué que cette convention s’inscrit dans le cadre du plan d’ouverture de l’université vers son environnement extérieur, particulièrement économique, pour mettre le savoir et les travaux de recherches de l’université au service du développement. L’université Mouloud-Mammeri est là pour offrir son savoir et ses moyens de recherche, notamment les laboratoires, aux entreprises locales, pour être à la hauteur des défis de développement que se doit de relever notre pays, a-t-il assuré, rappelant que cette convention porte sur plusieurs aspects liés au partenariat constructif dans le cadre de la réciprocité. L'entreprise partenaire de l’université constitue aussi un moyen de formation pratique aux étudiants et source de recrutement d’universitaires.

Bel. Adrar