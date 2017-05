Ecole des cadets de la nation de Sétif : Renforcer la relation Armée-Nation

L’Ecole des cadets de la nation Chahid Abdelaziz-Ziad de Sétif, a ouvert hier, ses portes au public, venu découvrir ses structures pédagogiques. L’ouverture de cette manifestation a été présidée par le commandant de l'Ecole de spécialisation sur hélicoptères (ESH) d'Ain Arnat, le général Mohamed Boukesa en présence du commandant de l'école, le colonel Hocine Ghdiri, de cadres militaires, des autorités civiles et des journalistes. Dans son allocution de bienvenue le colonel Hocine Ghdiri a indiqué que cette manifestation, inscrite dans le cadre du programme de communication élaboré par le commandement de l’ANP vise à faire connaître au public les différentes structures de cette école, ainsi que les conditions d’admission particulièrement pour les élèves du primaire et du moyen.

Il a également indiqué que cette manifestation vise à rapprocher le citoyen des institutions de l’Armée nationale populaire (ANP) afin de renforcer la relation Armée-Nation. Inaugurée le 8 septembre 2015, l’Ecole des cadets de la nation de Sétif, baptisée le 11 mai 2017 au nom du chahid Abdelaziz-Ziad est un établissement public relevant du ministère de la Défense nationale, dont la tutelle pédagogique est assurée conjointement par le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Défense nationale.

Elle dispense un enseignement général du cycle secondaire en plus d’une formation paramilitaire adaptée pour préparer les futurs officiers de l’ANP.