Portes ouvertes sur l’école des cadets de Blida : Grande affluence

Une grande affluence a été enregistrée aux portes ouvertes organisées sur l’Ecole des cadets de la nation de Blida, par la direction régionale de communication, d’information et d’orientation de la première Région militaire (1re RM). La manifestation, visant à faire la promotion de cette école, ses perspectives et les conditions d’accès, a permis au public de s’informer sur les programmes et équipements pédagogiques et sportifs exploités, par cet établissement, dans la formation de cadres militaires dotés d’un haut niveau de compétence et de professionnalisme et représentatifs de l’Armée nationale populaire (ANP).

Dans son allocution à l’ouverture de ces portes ouvertes, consacrant la politique communicationnelle de proximité de l’ANP, le commandant Air de la 1re Région militaire, le général Chaib Slimane, a estimé que l’événement offre la véritable image de l’ANP en tant qu’institution républicaine moderne et professionnelle, mettant son expérience au service de la Nation et de la défense du pays, de sa souveraineté et de son unité territoriale. «Ces portes ouvertes sont une opportunité offerte à la société, dont les jeunes notamment en leur qualité de réservoir de nos ressources humaines, afin d’être informés sur la qualité des programmes de formation et des moyens et équipements assurés par nos écoles militaires», a-t-il ajouté. Selon le chargé du bureau des relations générales à l’Ecole des cadets de la nation de Blida, le capitaine Berch Obeida, les écoles des cadets de la nation assureront désormais 260 places (en secondaire) au profit des filles (cadettes) à la prochaine rentrée scolaire 2017-2018, dont une centaine de places au niveau de chacune des écoles de Sétif et Blida et une soixantaine au niveau de celle d’Oran. Outre ces trois écoles des cadets destinées au cycle secondaire à Blida, Oran et Sétif, l’Algérie compte, également, six autres établissements militaires similaires pour le cycle moyen à Bejaia, Batna, Laghouat, Béchar, M’sila et Tiaret, dans l ‘attente de l’ouverture, à la prochaine rentrée, d’une septième école de cadets à Tamanrasset, a ajouté le même responsable. Il a, en outre, signalé que les conditions d’accès aux écoles des cadets seront diffusés sur le site officiel du ministère de la Défense nationale, immédiatement après l’annonce des résultats des examens de fin des trois cycles de l’enseignement nationale, au même titre que dans la presse nationale. Des élèves de cette école accompagnés de leurs parents ont exprimé leur satisfaction à l’égard de cet établissement de formation militaire, à l’instar de Saadi Mohamed, 17 ans, un cadet en 3e année secondaire mathématiques de la wilaya de Skikda, qui s’est félicité de la qualité des moyens pédagogiques, ainsi que la prise en charge qui sont assurés aux élèves, au niveau de cette école. Visiblement fiers de leur garçon, ses parents se sont dits très satisfaits du niveau atteint par leur fils, assurant qu’ils n’ont pas hésité à l’y inscrire. Une autre parente d’élève, Mme Abbas, a affirmé avoir remarqué un grand changement, sur le plan comportemental et disciplinaire, chez son enfant (1re année secondaire), depuis qu’il a rejoint cette école, ce qui l’encourage, a-elle ajouté, à inscrire son deuxième fils au même établissement.

Un écolier de 5e année primaire, n’a pas manqué, quant à lui, d’exprimer, à l’APS, son désir de rejoindre une école des cadets de la nation, à la vue de la qualité des équipements pédagogiques et sportifs exposé. (APS)