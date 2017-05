Offensive de l’ANP à Aïn Defla : Professionnalisme et efficacité

Encore un exploit que l’Armée nationale populaire accomplit dans le domaine de la lutte antiterroriste. Il est question de l’opération de fouille et de ratissage engagée par les éléments de l’ANP, dans la wilaya d’Aïn Defla, qui, à peine 48 heures après son lancement, s’est traduite par l’élimination de six terroristes, selon le denier bilan communiqué hier par le ministère de la Défense nationale.

Par delà ce nombre conséquent de criminels mis hors de nuire en un temps record, cette opération toujours en cours, renseigne surtout sur le haut niveau de professionnalisme atteint par l’ANP, en matière d’intervention sur le terrain. Ce succès réalisé à Ain Defla a été rendu possible à la suite d’une embuscade réussie ayant permis la récupération de précieux renseignements. L’embuscade a été tendue dans la matinée d’avant-hier dans la zone Oued El Kebir, dans la commune d’El Annab de la daïra d’El Abbadia. Les renseignements récupérés étant exploités en temps opportun, ceci a permis au détachement de l’ANP mobilisé dans le cadre de cette opération de procéder quelques heures plus tard, soit dans l’après midi du même jour, à l’élimination de quatre autres terroristes au niveau de la même zone. Puis un sixième terroriste a été abattu hier dans le cadre de la même offensive à Ain Defla. Cette opération toujours en cours atteste de manière irréversible de la détermination de l’Armée nationale d’agir sans relâche jusqu'à l’anéantissement total des groupuscules terroristes encore en activité. Les six terroristes abattus ne représentent pour l’heure qu’un bilan provisoire. Il n’est pas exclu de voir cette liste rallongée par d’autres éliminations dans les camps des ces criminels qui font l’objet d’une traque endurcie de la part des éléments de l’ANP. A Ain Defla, les éléments relevant de la même institution sont aussi parvenus à récupérer six pistolets mitrailleurs de type kalachnikov. Sans répit, les efforts consentis par l’ANP dans le cadre de la lutte antiterroristes sont ininterrompus. Mercredi dernier, un dangereux terroriste, le dénommé B. Redouane, alias Abou Dher a été éliminé à la faveur d’une embuscade qui lui a été tendue par des militaires dans la zone de Bouzeghbane relavant de la wilaya de Jijel. Dans cette même wilaya, un autre terroriste au profil tout aussi dangereux a été également abattu en début de ce mois, il s’agit du dénommé S. Lkhmissi, alias Abou El Abbès qui avait rallié les groupes terroristes en 1995. Le 6 mai dernier, le terroriste B. Abderrahmane dit Abou Abed s’est rendu quant à lui aux autorités de la 6e Région militaires de Tamanrasset, en possession d’un Kalachnikov et d’une quantité de munitions. Le mois d’avril dernier, le bilan de la lutte antiterroriste menée par l’ANP s’est traduit par la neutralisation d’une douzaine de criminels. Dans les détails, sept terroristes aussi dangereux les uns que les autres ont été abattus, deux arrêtés et trois autres se sont rendus aux autorités militaires. Un important lot d’armes de différents calibres a été également récupéré le mois d’avril dernier. Il est notamment question de 17 fusils automatiques de type Kalachnikov, 17 fusils de chasse, des lance-roquettes, 139 bombes artisanales, 99 mines de confection artisanale ainsi qu’une quarantaine de ceintures explosives. Ces résultats obtenus par l’ANP démontre à quel point ce corps constitué assure un rôle prépondérant dans la consolidation de la sécurité et la stabilité du pays sous la gouvernance judicieuse du président de la République. Les autres services de sécurité que sont la Gendarmerie nationale et la DGSN, contribuent efficacement eux aussi à optimiser toujours en mieux la sécurité du pays. Le bilan de leurs actions engagées à l’encontre de différents fléaux relevant autant de la criminalité ou encre du crime organisé est tout aussi éloquent. La sécurité demeure toutefois l’affaire de tous qui recommande la vigilance de tout un chacun. La mobilisation des citoyens a permis, en effet, de prémunir non seulement son environnement immédiat d’un quelconque événement fâcheux, mais plutôt le pays dans son ensemble des agissements des criminels de tout acabit et dont les conséquences pourraient s’avérer très lourdes.

Karim Aoudia