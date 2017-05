Formation médicale continue à Annaba : bilan et diagnostic

Pas moins de 180 professionnels de la santé entre médecins généralistes, spécialistes, psychologues et paramédicaux se sont rencontrés, mercredi dernier, à l’occasion de la dixième journée de formation médicale continue qu’organise annuellement l’Établissement public hospitalier (EPH) Arabi-Sebti d’Aïn Berda, dans la wilaya d’Annaba.

Le président du comité d’organisation et directeur de l’EPH d’Aïn Berda, M Larbi Zerrougui, a mis l’accent sur l’importance des thèmes choisis pour cette rencontre scientifique qui entre dans le cadre de l’exécution de différentes instructions du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, concernant l’amélioration des prises en charge des malades dans la région. Justement, ces thèmes ont suscité des échanges dignes d’intérêt entre les participants qui ont insisté sur la nécessité pour le médecin d’écouter et de rassurer le malade ainsi que de le mettre dans des conditions favorables d’accompagnement.

À titre illustratif, pour les gens qui viennent à l’EPH pour subir des examens médicaux pour une urgence hypertensive, la psychologue clinicienne de santé publique, et membre du comité d’organisation, Mme Radia Alimette, a fait savoir que plus de 400 cas ont été recensés dans la région depuis l’année 2016, ajoutant que la formation continue des paramédicaux et autres dans ce domaine est devenue une tradition à Aïn Berda. Lui succédant, le professeur Manamani, qui est en exercice au service de cardiologie du CHU d’Annaba, a animé une communication intitulée «Prise en charge des syndromes coronariens aigus». Dans son intervention, le Pr Manamani a expliqué que le programme de formation continue se fait d’une manière cyclique au CHU d’Annaba, indiquant qu’une dizaine de médecins spécialistes sont formés à la pathologie chaque mois au service de cardiologie. Ce rendez-vous scientifique incontournable dixième du genre a vu la présentation de pas moins de onze communications traitant les questions d’actualités dans le domaine de formation médicale continue pour prendre en charge les patients atteints de différentes pathologies.

B. G.