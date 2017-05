Regard : SOS pour sauver nos pauvres poumons

La pollution est bel et bien là. Elle prend, jour après jour, toutes les formes, de l’atmosphérique, à celle des ressources naturelles, en passant par les pollutions visuelles et sonores, aujourd’hui criantes, allant jusqu’à menacer notre santé, notre bien-être et notre cadre de vie. En effet, ce qui était jusque-là, une affaire des pays développés, donc riches, prend de l’ampleur, et les premières victimes de ce mal, avant tous, les moins nantis qui se retrouvent désarmés face aux dégâts majeurs et collatéraux de la croissance démographique et industrielle, d’une part, et l’agrandissement des villes, sous l’effet de l’urbanisation, d’autre part. Échapper aux émissions dangereuses des véhicules, aux grands complexes industriels ou encore à l’incurie des hommes qui viennent ajouter leur grain de sel, à travers des comportements irresponsables et inciviques, est une entreprise difficile. Le cas des ordures ménagères et du fameux sachet noir, très envahissant et résistible à toutes les mesures prises, dans ce sens, pour aller vers des quartiers sans immondices et sans ces contenants, dans tous leurs états, est significatif. C’est un fait, nos villes ne sont plus à l’abri de la pollution, laquelle, contrairement aux idées reçues, malheureusement, change de camp — c’est la loi de la nature — pour nous concerner, nous aussi, puisque, bon gré, mal gré, nous subissons, de plein fouet, les conséquences du réchauffement climatique et les émissions à effet de serre. Aujourd’hui, nos poumons sont brutalisés par tous ces rejets qui nous empêchent de prendre notre indispensable bol d’oxygène, de respirer, quotidiennement. Le nombre d’asthmatiques, en évolution d’ailleurs, touchant même des nourrissons, est une preuve tangible de la dégradation de notre environnement. Les spécialistes, à vrai dire, confirment l’étroite corrélation entre ce problème de santé et la qualité de l’air. De nos jours, la prévention, seul remède pour réduire les crises d’asthme, et donc mieux vivre, s’avère très difficile avec toutes ces fumées de véhicules inhalées qui nous empoisonnent la vie, nous tuent, même, à petit feu. Nous sommes tenus, désormais, de ne plus nous contenter de ces opérations sporadiques ou de batailles remportées çà et là, mais plutôt d’aller vers des programmes à long terme, car il y va de notre santé.

Samia D.