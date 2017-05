Journée mondiale de l’asthme : un souffle nouveau à la prise en charge

L'association algérienne de solidarité avec les malades respiratoires (Asmaresp) a appelé, hier à Alger, les pouvoirs concernés, notamment la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, et le ministère de la Santé, à prendre en charge les malades souffrant de broncho-pneumopathies obstructives (BPCO). En marge de la célébration de la Journée mondiale de l’asthme, célébrée le 1er mardi du mois de mai de chaque année, sur le thème «Les asthmatiques, insuffisants respiratoires et le mois de Ramadhan», le président de l’association, Rachid Sadaoui, a déclaré que «ça fait maintenant des années qu’il demande à la Cnas des appareils d’oxygène qui coûtent 80.000 DA et 160.000 DA, des appareils d’oxygène portatifs, mais rien n’a été fait depuis la demande qui remonte 1996, l’année où a commencé en Algérie l’oxygénothérapie à domicile».

M. Sadaoui a expliqué que «le malade doit payer 30.000 DA de cautionnement de bouteille d’oxygène à une société algéro-allemande, en plus d’une location de 2.000 DA par mois et chaque remplissage coûte à un malade 5.000 DA, et il y a des malades doivent remplir une fois tous les deux, trois jours. Les malades ont besoin d’oxygénothérapie à domicile, ils ont besoin d’appareil d’oxygène, et ces appareils ne sont pas encore pris en charge par les caisses de sécurité sociale». M. Sadaoui a tenu à préciser que «les malades aidés par l’association sont oxygéno-dépendants à raison de plus de 15 heures par jour, et ne sont pas pris en charge à domicile et ils ne peuvent pas se déplacer et ont d’autres maladies qui se greffent à celle-ci». Le président de l’association a indiqué qu’«il y a beaucoup de malades qui ne soignent plus depuis l’installation du tarif de référence. La couverture sociale qui était à 80% pour les assurés sociaux, elle est se situe actuellement à moins de 50%». Pour ce mois béni, M. Sadaoui a conseillé les malades souffrant d’insuffisante chronique sévère de ne pas se forcer à faire carême.

De son côté, le pneumologue au CHU Mustapha, Najib Adimi, estime que «les patients qui ne son pas équilibrés et développent des crises sévères, on leur donne des comprimés et des injections, il sera obligé de rompre son jeûne». Cette maladie est actuellement la troisième maladie mortelle après les cancers et les maladies cardiaques dans le monde. Sa source et le tabagisme qui est en train de proliférer dans les sociétés. Il y a 5% de la population qui est atteinte de cette maladie. Souvent, les malades ne sont pas diagnostiqués à temps, et même dans certains cas, les professionnels de la santé ne la connaissent pas.

Cette journée d’information et de sensibilisation est organisée à quelques jours du mois béni pour les malades souffrant d’insuffisance respiratoire chronique dans le but de les sensibiliser et de les pousser à consulter leur médecin traitant, pour éviter toutes complication durant Ramadhan. Il y a des malades qui sont sous oxygène 24h/24 et sont souvent des personnes âgées.

